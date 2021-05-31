Рубль внезапно ослаб
Открывшись вниз на умеренно негативном внешнем фоне, рубль укрепился благодаря улучшению ситуации на мировых рынках. Однако на старте основной сессии российская валюта сдала позиции, оставаясь в минусе, несмотря на ускорение роста нефти.
В начале дня глобальные площадки находились под давлением из-за более слабых, чем ожидалось, данных по индексу деловой активности в производственном секторе Китая.
Однако утром ситуация на мировых рынках стал постепенно улучшаться. В целом торговая активность сегодня остается на относительно низком уровне, так как основные торги на американском рынке проводиться не будут из-за праздничного выходного.
Несмотря на слабость доллара поначалу развивающиеся валюты умеренно снижались. Однако незадолго до открытия европейских торгов сектор перешел к активному росту, многие представители вышли в плюс.
Российский долговой рынок продолжает демонстрировать умеренно негативную динамику. Индекс гособлигаций RGBI обновил двухнедельный минимум, угрожая выйти вниз из узкой консолидации, которая стартовала в середине месяца.
Нефть возобновила рост
Вслед за негативным стартом нефтяные цены перешли к росту, быстро нивелировав провал, произошедший в пятницу вечером. В данный момент котировки Brent находятся около отметки $69,7, прибавляя 0,9%.
Поддержку нефти оказывает начало автомобильного сезона в США, который на фоне снятия ограничений способен реализовать отложенный спрос на топливо. На краткосрочном горизонте участники нефтяного рынка будут следить за стартующим завтра заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также запланированной на вторник встречей министров альянса. Ожидается сохранение принятого в апреле плана по увеличению производства в рамках соглашения ОПЕК+.
Доллар консолидируется
Американская валюта в понедельник консолидируется недалеко от минимума, достигнутого в конце предыдущей сессии после резкого снижения. К текущему моменту индекс доллара (DXY) просел, торгуясь сейчас в небольшом минусе вблизи уровня 90 п.
Европейская валюта сегодня также в основном демонстрирует разнонаправленные движения, находясь около дневной вершины. Сейчас пара EUR/USD торгуется в небольшом плюсе вблизи отметки 1,220.
Техническая картина
Пара USD/RUB в начале торгов достигла области промежуточной поддержки 73–73,1, от которой отскочила. Пока часовая свечка не будет закрыта за пределами диапазона 73–74 руб., более вероятно развитие консолидации в рамках этого коридора.
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