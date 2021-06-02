Котировки вернулись к позитивному тренду. Лидерами роста стали акции ЛУКОЙЛа (+3,30%). В числе аутсайдеров оказались бумаги En+ (-1,27%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 73,50, несмотря на повышение нефтяных котировок до уровня более $70 за баррель Brent.

Черное золото растет на фоне новостей от ОПЕК. Организация прогнозирует повышение спроса почти к докризисным уровням, до 99 млн баррелей в сутки, а также увеличение добычи в Иране и некоторых странах, не входящих в ОПЕК+. В итоге дефицит может составить более 1,4млн баррелей в день, однако конгломерат, скорее всего, сейчас не будет принимать решение об увеличении производства, чтобы поддержать нефтяные котировки. Мы не исключаем, что цена на черное золото может устойчиво сохраняться в диапазоне $70–80 за баррель и даже достигать верхней границы указанного коридора летом. Однако значительного влияния на рубль, по нашему мнению, это не окажет. В целом участники рынка уже адаптировались к новым условиям: торговый баланс, несмотря на рост объемов и цен на экспортные товары, существенно не увеличивается, оставаясь вблизи $10млрд в месяц, поскольку импорт также дорожает и прирастает в объемах. Кроме того, повышение стоимости нефти и топлива – один из факторов инфляции. По нашему мнению, в июне валютная пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 72,50–74,50.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,00–73,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 3750–3800 пунктов.



