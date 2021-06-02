Российский рынок акций вчера провел сильную сессию, обновив исторический максимум и прибавив по итогам дня 1,2%. Рост был большим, но начал ухудшаться внешний фон, и близость технического сопротивления по Индексу Мосбиржи в районе 2790 пунктов заставила спекулянтов частично зафиксировать прибыль.

Нефть уверенно закрепилась выше 70 долларов за баррель и неудивительно, что в лидерах роста были акции нефтяных компаний, сильно отставшие от роста общего рынка в мае. Сегодня нефть с утра стоит 70,7 долларов. Не исключено, что в течение дня она прибавит в цене еще до процента. Так что у нефтянки есть все основания еще немного подрасти.

На сильное движение нефти мы не рассчитываем, вряд ли ей в ближайшую неделю удастся уйти выше 73 долларов.

Среди других значимых событий стоит отметить хороший отскок черных металлургов. Бумаги сектора в последнее время сильно просели — сначала на возбуждении ФАС антимонопольного расследования, потом на заявлении китайских властей о желании бороться с ростом цен на сырье, в понедельник – на намерении уже наших властей изъять у металлургов 100 млрд руб «сверхдоходов».

Но при этом мировые цены на сталь остаются небывало высокими, а негативные для компаний сектора инициативы не получают развития. Техническая перекупленность по акциям сталеваров снята, и они могут начать новую волну роста.

Сегодня внешний фон складывается нейтральным. Американские фьючерсы торгуются около нуля, подрастает нефть, но зато падают промышленные и драгоценные металлы. Откроемся мы, скорее всего, около предыдущего закрытия, но оптимизм у российских инвесторов присутствует, и они будут искать повод, чтобы погнать рынок вверх.

Сопротивлением по Индексу Мосбиржи выступает район 3790 пунктов – там проходит верхняя граница восходящего канала. Пробить его вряд ли получится, а вот прокол вполне возможен. Впрочем, пока и для этого не видно оснований.

Сегодня с утра под отметку 1900 долларов ушло золото. Пока не видим причин для смены зародившегося восходящего движения по золоту.

Рубль в паре с долларом потерял вчера 0,4% стоимости. Даже взлетевшая нефть не спровоцировала рублевых «быков» на атаку отметки 73. Это тревожный факт, говорящий о потенциальной слабости российской валюты. Похоже, стоит искать момент для открытия среднесрочных позиций против рубля.



