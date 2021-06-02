Европейские площадки закрыли день ростом на фоне публикации макроэкономической статистики региона. Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,7%; немецкий DAX продемонстрировал рост на 0,95%; FTSE прибавил 0,8%; французский CAC вырос на 0,66%. Поводом для роста стали улучшения перспектив экономики еврозоны стали опубликованный сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне, увеличившийся в мае до максимальных более чем за 3 года 114,5 пункта.

Потребительские цены в еврозоне в мае 2021 года увеличились на 2% в годовом выражении, таким образом инфляция ускорилась по сравнению с 1,6% в апреле. Эксперты в среднем ожидали ускорения темпов роста потребительских цен в прошлом месяце до 1,9% в годовом выражении.

Для американского рынка день выдался не таким однозначным. По итогам основной торговой сессии индекс Dow вырос на 0,13%, Nasdaq снизился на 0,09%, а S&P500 потерял 0,05%.

Во вторник на американском рынке было множество интересных событий.

В лидерах роста во вторник были бумаги энергетиков. Акции Devon Energy и Marathon Oil подскочили почти на 14% каждая на фоне роста цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate, эталонный показатель американской нефти, выросли во вторник до самого высокого уровня более чем за два года, подняв энергетический сектор в целом. Occidental выросла на 9,7%, Exxon-на 3,6%, а Chevron-на 2,7%.

Акции United Airlines и American Airlines прибавили примерно по 2,3% и 1,8% каждый после того, как последние данные о воздушных перевозках показали объем на самом высоком уровне с момента до пандемии Covid. Управление транспортной безопасности проверило в среднем 1,78 миллиона пассажиров в выходные дни в День памяти. Бюджетные перевозчики Spirit и Frontier также набрали около 3% каждый, в то время как Allegiant вырос более чем на 2%.

Котировки Boeing выросли более чем на 3% после того, как Cowen повысил акции до лучше рынка, сославшись на восстановление авиаперевозок.

Бумаги Cloudera подскочили примерно на 24% после того, как компания объявила о сделке по поглощению на сумму $5,3 млрд инвестиционными фирмами KKR и Clayton, Dubilier & Rice. Сделка сделает Cloudera частной компанией, а сумма сделки с наличными деньгами составит $16 за акцию, что составляет 24% апсайд к цене закрытия пятницы. Акции Abbott Laboratories упали на 9,3% после того, как компания понизила прогноз на 2021 финансовый год. Abbott теперь прогнозирует прибыль на акцию в размере от $4,30 до $4,50 против предыдущего прогноза в размере не менее $5,00.

В среду Facebook Inc планирует провести виртуальную версию своей конференции разработчиков F8 "Обновление F8", чтобы поделиться последними обновлениями в технологиях и приложениях компании социальных сетей. Также в среду Федеральная резервная система планирует выпустить Бежевую книгу экономического состояния в Вашингтоне.



