Цены на нефть Brent закрепились выше 70 долл./барр. — уровни 2019 г. Заседание ОПЕК+ прошло максимально быстро и без сюрпризов. В июне альянс вернет на рынок 700 тыс. барр., в июле — 840 тыс. барр. При этом рынок достаточно позитивно отреагировал на ожидания ОПЕК+ значительного сокращения запасов начиная с сентября этого года. Также ключевой идеей заседания стали ожидания по заметному восстановлению спроса на энергоносители — в США и Китае.

Сегодня в фокусе данные от API по запасам нефти и нефтепродуктов, они выходят с задержкой на день из-за выходного дня в понедельник. Рассчитываем, что цены на нефть Brent продолжат рост, ориентир на сегодня 70-72 долл./барр.