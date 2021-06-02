Нефть Brent поднялась к уровням 2019 года
Цены на нефть Brent закрепились выше 70 долл./барр. — уровни 2019 г. Заседание ОПЕК+ прошло максимально быстро и без сюрпризов. В июне альянс вернет на рынок 700 тыс. барр., в июле — 840 тыс. барр. При этом рынок достаточно позитивно отреагировал на ожидания ОПЕК+ значительного сокращения запасов начиная с сентября этого года. Также ключевой идеей заседания стали ожидания по заметному восстановлению спроса на энергоносители — в США и Китае.
Сегодня в фокусе данные от API по запасам нефти и нефтепродуктов, они выходят с задержкой на день из-за выходного дня в понедельник. Рассчитываем, что цены на нефть Brent продолжат рост, ориентир на сегодня 70-72 долл./барр.
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