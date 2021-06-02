Золото пытается восстановить восходящий тренд
Спустя 10 месяцев после достижения рекордного уровня, золото собралось с силами, чтобы попробовать обновить максимум. Последние данные по инфляции и инфляционным ожиданиям вернули внимание рынка к драгоценному металлу.
На графике ниже видно, что рынок закладывает в цену рост инфляции: американские государственные облигации с плавающим купоном (ориентированным на инфляцию) опережают по динамике трэжерис с купоном фиксированным.
Вместе с тем, доллар DXY ослаб к корзине из шести валют (евро, иена, фунт, франк, канадский доллар, шведская крона), это придало дополнительный импульс ценам на драгоценный металл. В настоящий момент доллар находится на уровне декабрьских минимумов, и это повышает вероятность отскока от уровня поддержки.
При этом для золота само по себе укрепление доллара катастрофой не станет: оба считаются защитными активами и до коронавирусного обвала росли синхронно (см. график выше).
Инфляция в США имеет несколько причин. Во-первых, общее ралли сырьевых товаров, во-вторых, разрушение цепочек поставки в период пандемии, и в-третьих, масштабная поддержка экономики ФРС и государством. Все эти моменты однозначно играют в пользу роста цен, а реальные статистические данные только подтверждают: по итогам апреля темп роста цена составил 4,2% г/г, в США такого не было с осени 2008 года.
Инвесторы вкладываются золото в расчёте на "сохранение стоимости", это традиционный актив-убежище на случай инфляции и экономических проблем в более широком смысле. В краткосрочной перспективе драгметалл выглядит перекупленным, и нельзя исключать коррекцию 1850 долл. за унцию, однако в дальнейшем обновление максимума представляется лишь вопросом времени.
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