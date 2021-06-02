После небольшой паузы российский рынок акций вновь принялся переписывать исторические максимумы. Индекс Мосбиржи во вторник на выросших оборотах в моменте сумел подняться к 3780 п.

Подъем был поддержан позитивным внешним фоном. Нефть Brent вчера прибавила 1,3% и поднялась выше $70 на фоне итогов заседания ОПЕК+. Министры стран-участниц картеля согласовали прежние параметры увеличения добычи. Так, совокупно в июне планируется нарастить производство на 700 тыс. б/с, а в июле еще на 850 тыс. б/с. О дальнейших параметрах изменения объемов добычи во II полугодии мы, вероятно, узнаем по итогам следующего министерского мониторингового комитета 1 июля.

В краткосрочной перспективе еще возможен умеренный подъем цен на нефть, например, в сторону $71,5. Но о формировании устойчивого восходящего тренда пока говорить преждевременно. Среднесрочный риск, связанный с потенциальным восстановлением иранской добычи, остается на повестке. Экспортные поставки из этой страны могут полностью компенсировать весь искусственно созданный дефицит на рынке.

Помимо нефтяного фактора драйвером роста нашего рынка выступил общий коллективный подъем фондовых площадок развивающихся стран, а также новые исторические максимумы в целом по глобальному индексу MSCI ACWI. Кроме того, инвесторам придает уверенность снижение геополитических рисков в преддверии встречи глав РФ и США.

Отметим и подъем сырьевых товаров. Bloomberg Commodity Index вчера вышел к максимальным значениям за 6 лет. Для нашего ориентированного на экспорт рынка это крайне позитивный фактор. В то же время за океаном ситуация на рынке акций остается стабильной. Распродажных импульсов пока не наблюдается, индекс S&P 500 торгуется в шаге от рекордных отметок.

В результате новые максимумы по индексу Мосбиржи сейчас выглядят вполне справедливо. Особенно, если добавить к этому самую высокую среднюю дивидендную доходность среди ключевых мировых площадок.

Сегодня с утра складывается стабильный внешний фон. По индексу Мосбиржи следующими целевыми ориентирами и в то же время техническим сопротивлением выступает область 3790–3805 п. Удержание длинных позиций в портфеле остается актуальным.

В фокусе

∙ В первую очередь российский рынок получает поддержку со стороны нефтегазового сектора. Вчера соответствующий отраслевой индекс прибавил 1,8%. В краткосрочной перспективе положительная динамика может сохраниться в акциях Роснефти, Газпром нефти, Лукойла, Газпрома.

При стабильном внешнем фоне в Лукойле вероятен подъем в область 6300–6500 руб. В Роснефти — к 560–580 руб. В Газпром нефти — к 410–420 руб. По Газпрому исключительно положительный взгляд, причем на горизонте до конца года. Рост экспортных поставок, высокие цены на газ и ожидания их сохранения — все это будет способствовать формированию позитивных прогнозов по дивидендам за 2021 г. Дивидендная доходность летом следующего года может превысить 10% по текущим ценам.

∙ ПИК (+3,3%). Во вторник вновь были переписаны исторические максимумы. Восходящий тренд в акциях ПИКа остается одним из сильных на нашем рынке. Но даже с учетом высокой рентабельности и темпов роста бизнеса текущая оценка не выглядит заниженной. С начала года капитализация выросла почти на 80%. Сейчас нет ожиданий масштабной и продолжительной коррекции, но и покупать акции по текущим уровням не очень удобно, учитывая перегретость акций.

В целом же для строительного сектора вчера появились позитивные новости. Интерфакс и РБК сообщили, что власти обсуждают продление программы льготной ипотеки еще на год, увеличив ставку и установив пониженный кредитный лимит. Продление программы в том или ином виде в любом случае позитивно для акций компаний ПИК, ЛСР, Эталон и Самолет. Это особенно важно в условиях ожиданий роста ключевой ставки ЦБ.

∙ Лента (+3,2%). Бумаги ритейлера редко попадают в список лидеров роста российского рынка. Но сейчас расписки постепенно восстанавливаются, отыгрывая позитивный фон и недавнюю сделку по приобретению сети Билла. На мой взгляд, акции Ленты — это исключительно долгосрочная ставка. По бумагам пока не платятся дивиденды, но в данном случае фокус инвесторов должен быть направлен именно на рост капитализации опережающими рынок темпами.

Среднегодовой темп роста выручки Ленты в 2021–2025 гг. прогнозируется на уровне 17,8% — это значительно выше показателей по отрасли. Помимо развития онлайн-продаж Лента может обеспечить опережающие рынок темпы роста благодаря неорганическому развитию за счет M&A.

∙ Среди корпоративных событий сегодня ожидается публикация отчета Московской биржи по оборотам торгов за май.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,1%, нефть Brent растет на 0,4% и находится около уровня $70,5.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет незначительно выше уровня закрытия вторника.



