Июнь начался умеренным ослаблением рубля
Вчера рубль подешевел до 73,5 за доллар (-0,1%). Ослабление российской валюты проходило вместе с большинством валют развивающихся стран. На 0,1% вчера подешевели валюты Мексики, ЮАР, Филиппин. Индийская рупия снизилась на 0,4%. Худшую динамику показала турецкая лира (-0,5%), негативно реагируя на комментарии президента Эрдогана о необходимости снизить процентные ставки. Общее давление на валюты ЕМ оказала статистика по росту деловой активности в мировой промышленности, что усиливает инфляционные опасения.
Сегодня с утра рубль продолжает умеренно слабеть, приближаясь к отметке 73,6 за USD. Однако удержание цен на нефть выше 70 долл за баррель Brent в ближайшие дни может вновь вернуть курс рубля ниже 73,5 за доллар.
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