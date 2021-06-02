Вчера рубль подешевел до 73,5 за доллар (-0,1%). Ослабление российской валюты проходило вместе с большинством валют развивающихся стран. На 0,1% вчера подешевели валюты Мексики, ЮАР, Филиппин. Индийская рупия снизилась на 0,4%. Худшую динамику показала турецкая лира (-0,5%), негативно реагируя на комментарии президента Эрдогана о необходимости снизить процентные ставки. Общее давление на валюты ЕМ оказала статистика по росту деловой активности в мировой промышленности, что усиливает инфляционные опасения.

Сегодня с утра рубль продолжает умеренно слабеть, приближаясь к отметке 73,6 за USD. Однако удержание цен на нефть выше 70 долл за баррель Brent в ближайшие дни может вновь вернуть курс рубля ниже 73,5 за доллар.