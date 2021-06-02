Акции США немного снизились, поскольку инвесторы оценили влияние очередного экономического отчета на денежно-кредитную политику ФРС. Индекс S&P 500 колебался между прибылями и убытками после того, как макроданные по обрабатывающей промышленности США превысили оценки, а также продемонстрировали некоторую слабость в показателях занятости. Показатель производственной активности в мае вырос благодаря более сильному росту заказов. Однако производители испытывают трудности из-за нехватки предложения и рабочей силы. Акции сектора Energy (+3.9%) были одними из лучших во вторник на фоне того, как альянс ОПЕК+ согласился увеличить добычу в июле и дал оптимистичный прогноз. Фьючерсы на нефть выросли до самого высокого уровня за более чем два года. Курс USD практически не изменился, в то время как US Treasures, Золото и Биткоин упали.

Нефть выросла после прогноза ОПЕК+ об ужесточении ситуации на рынке и умеренно оптимистичных экономических комментариев министров энергетики, в том числе принца Саудовской Аравии Абдулазиза бен Салмана. JMMC рекомендовала альянсу увеличить добычу в июле, как ожидалось, однако не дала каких-либо намеков относительно того, что может произойти после этого. Фатих Бирол из МЭА хотел бы, чтобы подобные планы включали дальнейшее увеличение поставок, поскольку есть риск чрезмерного ужесточения со стороны картеля, учитывая, что спрос может вернуться к допандемическому уровню уже через год. По данным комитета ОПЕК+, перенасыщение эры Covid-19 почти исчезло, и во втором полугодии запасы будут стремительно сокращаться.

Производственная деятельность в США снова набирает обороты. Производственный индекс ISM Manufacturing в мае вырос больше, чем ожидалось, до 61.2 с 60.7 в апреле, чему способствовал более сильный рост заказов, которые предприятиям трудно удовлетворить из-за нехватки предложения и ограничений на рабочую силу. В Европе инфляция в зоне евро в прошлом месяце выросла больше, чем ожидалось, — с +1.6% до +2%. Консенсус ожидал +1.9%. Базовая инфляция при этом выросла с +0.7% до +0.9%, что соответствовало прогнозам.