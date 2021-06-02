Цены на нефть ускорили рост на фоне позитивного взгляда ОПЕК+ на конъюнктуру рынка и решения оставить в силе планы по увеличению добычи.

Во вторник по итогам очередной видеоконференции министров ОПЕК+ было принято решение сохранить планы по увеличению добычи на 1,55 млн б/с в июне-июле. Страны альянса считают, что восстановление спроса полностью компенсирует увеличение поставок, в том числе со стороны Ирана, если оно будет происходить «упорядоченным и прозрачным образом».

«Внедрение вакцин набирает обороты, по всему миру вводится около 1,8 млрд вакцин… Это может привести только к дальнейшему восстановлению баланса на мировом рынке нефти», — заявил на онлайн-пресс-конференции министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман.

Скачок спроса в 2021 г., по оценке ОПЕК+, составит почти 6 млн б/с (около 6%). Оценка дефицита в этом году была повышена с 1,2 до 1,4 млн б/с. Запасы нефти в странах ОЭСР по итогам года могут сократиться на 500 млн до 2,9 млрд баррелей.

Параметры сделки после июля на вчерашней видеоконференции не обсуждались. Следующая встреча может пройти 1 июля.

Участники рынка нефти с позитивом приветствовали решение ОПЕК+, укрепившее их уверенность в сильном спросе и высоких ценах. Котировки Brent закрыли сессию выше $70 за баррель и сегодня с утра продолжают расти. Краткосрочный растущий импульс может продолжиться, но долго удерживать такие высокие уровни может быть проблематично.

Сегодня поздно вечером оценку запасов нефти в США опубликует API. По данным опросов Reuters, запасы нефти на прошлой неделе могли снизится на 2,1 млн баррелей.