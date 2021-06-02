Прогноз результатов "Татнефти" за I квартал 2021 года: рост EBITDA на 34%
Татнефть должна опубликовать свои финансовые результаты за 1К21 в пятницу, 4 июня. Мы ожидаем, что выручка вырастет до 260.5 млрд руб. (+31% кв/кв), отражая повышение цен на нефть (Urals подскочила на 29% кв/кв в рублевом выражении) и увеличение объемов переработки на 2% кв/кв. EBITDA, по нашим прогнозам, вырастет на 34% кв/кв до 66.3 млрд руб. в результате улучшения рентабельности переработки, а также высокой базы SG &A-затрат в 4К20 в основном в связи с учтенными затратами на благотворительность и судебными издержками. Рентабельность EBITDA, как ожидается, вырастет до 26% с 25% в 4К20. Мы ожидаем, что чистая прибыль составит 43.4 млрд руб. против 24.9 млрд руб. в 4К20.
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