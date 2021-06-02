Сектор российских еврооблигаций: спокойное начало лета

По результатам торгов во вторник российская долларовая кривая не изменила свое положение по сравнению с концом прошедшей недели (в целом, как и другие ЕМ). 5-летняя CDS на «Россию» снизилась на 2 bps до 95 bps, а российские еврооблигации почти не изменились в цене. Это может быть обусловлено позитивными ожиданиями от грядущей встречи Путина и Байдена в середине месяца. Доходность базового актива (UST 10Y) после длинных выходных в США подросла на 4 bps, что может быть результатом отложенной реакции на пятничные данные по инфляции, сильной статистики по ISM Manufacturing в США, а также высказывания главы ФРБ Сент-Луиса Булларда о том, что ФРС близка к началу обсуждения сокращения объема покупки облигаций. Однако более явный сигнал будет заложен в данных по занятости вне сельхозсектора, которые будут опубликованы в пятницу

Сектор ОФЗ: «штиль» на рынке российских ОФЗ

Доходности российских 10-летних ОФЗ немного подросли, хотя в целом остаются у прежних значений – близкими к 7,2%. Вчера Минфин объявил параметры сегодняшних аукционов ОФЗ-ПД серии 26234 с погашением в 2025 году в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26235 с погашением в 2031 году в объеме 20 млрд руб.



