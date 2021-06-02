Как будет чувствовать себя рубль до встречи президентов России и США
Индекс валют развивающихся стран MSCI продолжает движение рамках повышательного тренда – на прошлой неделе он превысил 1 750 пунктов и сейчас продолжил обновлять исторические максимумы. В прошлый раз столь высоких значений индекс достигал в преддверии европейского долгового кризиса 2011 г. и перед объявлением Дональдом Трампом торговой войны с Китаем. Индекс уверенно рос с конца 90-х годов прошлого века до кризиса 2008 года, после чего интерес к развивающимся рынкам существенно ослаб.
Индекс доллара DXY продолжает консолидацию вблизи уровня поддержки в 90 пунктов. Американская экономика на текущий момент выглядит слабее, чем экономики большинства развитых стран, поэтому дальнейшее ослабление доллара выглядит не столь вероятным, несмотря на массовые стимулирующие меры дефляционного характера.
Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня не дает поводов для позитивного прорыва в отношениях двух стран: и даже простое «услышали позицию другой стороны» будет уже рассматриваться как позитив. Пока рубль остается относительно крепким и колеблется в диапазоне 73-73,5 за доллар.
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