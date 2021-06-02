Спасение от бури. Как защитить вложения от неумолимого роста инфляции
Общий уровень инфляции в России и мире продолжает повышаться вместе с увеличением глобальной экономической активности после ослабления карантинных ограничений.
Годовая инфляция в России к концу мая, по нашим оценкам, основанным на данных Росстата, составила 5,8%.
Это максимум за четыре года. В США рост потребительских цен в апреле ускорился до 4,2% г/г – это максимум за 12 лет.
Хотя центробанки заверяют, что инфляция временная, на рынках присутствует значительная неопределенность в отношении дальнейшей траектории инфляции.
По нашим прогнозам, инфляция в России достигнет своего пика этим летом на уровне 6,1-6,3% г/г. Далее мы ожидаем постепенного замедления инфляции к концу года до 5,1-5,3%. К целевым 4% рост потребительских цен вернётся во второй половине следующего года.
Полагаем, что Банк России для сдерживания инфляции в этом году повысит ключевую ставку ещё на 50-100 б.п., до 5,5-6% годовых. Вслед за ростом ключевой ставки будут повышаться другие ставки в экономике.
Рассмотрим активы, которые помогут инвестору уберечь свои вложения от инфляции.
Во-первых, это российские облигации. Консервативный инструмент с понятными денежными потоками. В бумагах со сроками погашений 1-5 лет разумно держать сбережения, которые могут пригодиться в ближайший год-два.
По мере замедления инфляции во второй половине года облигации могут продемонстрировать рост по цене, что повысит доходность инвестора.
Сейчас ОФЗ со сроками погашений от полутора лет приносят свыше 6%, что покрывает инфляцию. 10-летние ОФЗ приносят 7,2% годовых. Таким образом, практически без рисков можно получить реальную доходность в 1-3%.
Далее рассмотрим корпоративные и субфедеральные облигации. Эти бонды менее ликвидные и более рискованные, чем ОФЗ, однако и более доходные. Можно самостоятельно собирать портфель из облигаций под необходимые цели инвестора и его терпимость к риску, а можно обратиться к профессиональным управляющим или купить биржевой фонд (ETF) на индекс корпоративных облигаций.
Второй класс активов, который обычно выигрывает от повышения уровня инфляции, это акции. В условиях восстановления мировой и российской экономик компании будут получать всё большую прибыль и делиться ею с акционерами.
На фоне повышения цен на сырьё на мировых биржах российские экспортеры с высокими дивидендами выглядят наиболее привлекательно.
Акции – более рискованный инструмент, чем облигации. Акции имеет смысл покупать в портфель на срок от трёх лет. Хорошее решение – это покупка индексного фонда на индекс Московской биржи. Инвестор получает диверсифицированный портфель из крупнейших российских компаний и экономит на комиссиях управляющему.
Третий класс активов, который поможет застраховать портфель от рублевой инфляции – это иностранная валюта и активы в иностранной валюте. Ставки на развитых рынках совсем низкие (0-2% годовых), поэтому имеет смысл рассмотреть еврооблигации российских эмитентов или акции на иностранных биржах.
Начинающему инвестору подойдет ETF на индекс еврооблигаций или индекс иностранных акций.
Обычному инвестору в портфель может подойти такой сырьевой товар как золото. Традиционно золото дорожает в периоды повышенной инфляции. Российским инвесторам вложения в золото может помочь и в качестве валютной диверсификации портфеля, поскольку золото номинировано в долларах.
Пятый класс активов, который помогает сохранить сбережения от обесценения бумажных денег – это недвижимость. Жилая недвижимость – более простой и понятный способ для большинства инвесторов. Коммерческая недвижимость – это более сложный, но и более доходный сегмент рынка, который может приносить около 10% годовых.
Инвестирование – это, по сути, долгосрочное планирование и технология достижения финансовых целей. Инвестиционный портфель выстраивается под каждого конкретного человека с учетом его финансовых целей и терпимости к риску. Ключевым моментом в инвестировании являются реалистичные ожидания к инвестиционным продуктам, к их доходности и риску.
Частным инвесторам можно порекомендовать постоянно повышать свою финансовую грамотность, самостоятельно изучать свойства различных финансовых инструментов, их историческую динамику, помнить о диверсификации и критической важности распределения портфеля по разным классам активов. А для построения более качественного индивидуального инвестиционного плана лучше консультироваться с профессионалами рынка инвестиций.
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