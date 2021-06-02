Общий уровень инфляции в России и мире продолжает повышаться вместе с увеличением глобальной экономической активности после ослабления карантинных ограничений.

Банк России

Банк России может повысить ключевую ставку до 5,5%

Реализация отложенного спроса, раздувание глобальной денежной массы центробанками развитых стран, повышение цен на сырьевые товары, накопленные сбережения, всё ещё низкое из-за пандемии предложение многих товаров и услуг, "зеленый" переход – всё это толкает потребительские цены вверх.

Годовая инфляция в России к концу мая, по нашим оценкам, основанным на данных Росстата, составила 5,8%.

Это максимум за четыре года. В США рост потребительских цен в апреле ускорился до 4,2% г/г – это максимум за 12 лет.

Хотя центробанки заверяют, что инфляция временная, на рынках присутствует значительная неопределенность в отношении дальнейшей траектории инфляции.

По нашим прогнозам, инфляция в России достигнет своего пика этим летом на уровне 6,1-6,3% г/г. Далее мы ожидаем постепенного замедления инфляции к концу года до 5,1-5,3%. К целевым 4% рост потребительских цен вернётся во второй половине следующего года.

Полагаем, что Банк России для сдерживания инфляции в этом году повысит ключевую ставку ещё на 50-100 б.п., до 5,5-6% годовых. Вслед за ростом ключевой ставки будут повышаться другие ставки в экономике.

Рассмотрим активы, которые помогут инвестору уберечь свои вложения от инфляции.

Во-первых, это российские облигации. Консервативный инструмент с понятными денежными потоками. В бумагах со сроками погашений 1-5 лет разумно держать сбережения, которые могут пригодиться в ближайший год-два.

По мере замедления инфляции во второй половине года облигации могут продемонстрировать рост по цене, что повысит доходность инвестора.

Сейчас ОФЗ со сроками погашений от полутора лет приносят свыше 6%, что покрывает инфляцию. 10-летние ОФЗ приносят 7,2% годовых. Таким образом, практически без рисков можно получить реальную доходность в 1-3%.

Далее рассмотрим корпоративные и субфедеральные облигации. Эти бонды менее ликвидные и более рискованные, чем ОФЗ, однако и более доходные. Можно самостоятельно собирать портфель из облигаций под необходимые цели инвестора и его терпимость к риску, а можно обратиться к профессиональным управляющим или купить биржевой фонд (ETF) на индекс корпоративных облигаций.

Второй класс активов, который обычно выигрывает от повышения уровня инфляции, это акции. В условиях восстановления мировой и российской экономик компании будут получать всё большую прибыль и делиться ею с акционерами.

На фоне повышения цен на сырьё на мировых биржах российские экспортеры с высокими дивидендами выглядят наиболее привлекательно. 

Акции – более рискованный инструмент, чем облигации. Акции имеет смысл покупать в портфель на срок от трёх лет. Хорошее решение – это покупка индексного фонда на индекс Московской биржи. Инвестор получает диверсифицированный портфель из крупнейших российских компаний и экономит на комиссиях управляющему.

Третий класс активов, который поможет застраховать портфель от рублевой инфляции – это иностранная валюта и активы в иностранной валюте. Ставки на развитых рынках совсем низкие (0-2% годовых), поэтому имеет смысл рассмотреть еврооблигации российских эмитентов или акции на иностранных биржах.

Начинающему инвестору подойдет ETF на индекс еврооблигаций или индекс иностранных акций.  

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Четвертый класс активов – ещё более рискованный, чем акции – это сами сырьевые товары. В период высокой инфляции реальные активы пользуются повышенным спросом инвесторов. Этот инструмент подходит для профессиональных инвесторов, поскольку большинство сырьевых товаров торгуются в виде фьючерсов и подвержены большим колебаниям.

Обычному инвестору в портфель может подойти такой сырьевой товар как золото. Традиционно золото дорожает в периоды повышенной инфляции. Российским инвесторам вложения в золото может помочь и в качестве валютной диверсификации портфеля, поскольку золото номинировано в долларах.

Пятый класс активов, который помогает сохранить сбережения от обесценения бумажных денег – это недвижимость. Жилая недвижимость – более простой и понятный способ для большинства инвесторов. Коммерческая недвижимость – это более сложный, но и более доходный сегмент рынка, который может приносить около 10% годовых. 

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Ещё одним важным моментом, который помогает повысить доходность инвестиций и сохранить сбережения, является внимательность к комиссиям. На длительном сроке вложений средств комиссии могут съедать значительную часть капитала инвестора. Инвестирование – это длительный процесс, который занимает годы. Поэтому разумно заранее посчитать какую часть доходности, прибыли и капитала отнимают комиссии на 5-10-20 летнем горизонте инвестирования и учитывать этот момент при выборе стратегии. 

Инвестирование – это, по сути, долгосрочное планирование и технология достижения финансовых целей. Инвестиционный портфель выстраивается под каждого конкретного человека с учетом его финансовых целей и терпимости к риску. Ключевым моментом в инвестировании являются реалистичные ожидания к инвестиционным продуктам, к их доходности и риску. 

Частным инвесторам можно порекомендовать постоянно повышать свою финансовую грамотность, самостоятельно изучать свойства различных финансовых инструментов, их историческую динамику, помнить о диверсификации и критической важности распределения портфеля по разным классам активов. А для построения более качественного индивидуального инвестиционного плана лучше консультироваться с профессионалами рынка инвестиций.