По итогам вчерашнего заседания страны ОПЕК+ приняли решение придерживаться предыдущих договоренностей по увеличению добычи до конца июля. Напомним, картель и дополнительно Саудовская Аравия должны увеличить предложение на 2 млн барр./сутки за май-июль. Ранее мы предполагали, что пересмотр этого решения будет возможен в случае снятия санкций с Ирана, который может дополнительно добавить на рынок почти 1,5 млн барр./сутки. Но, по сообщениям СМИ, возвращение к ядерной сделке может быть отложено до августа, что означает, что иранская нефть пока не будет мешать планам ОПЕК+ по увеличению добычи. На этом фоне цены на нефть превысили 70 долл./барр. Вероятно, члены картеля рассчитывают, что к моменту новой ядерной сделки с Ираном восстановление спроса будет достаточным для этих новых объемов предложения.

Тем не менее, мы полагаем, ОПЕК+ будет готов пойти на корректировку своей добычи в случае слабого мирового потребления нефти. Однако, учитывая сложность предыдущих сделок с Ираном, вероятны еще сдвиги по времени снятия санкций, что даст время для восстановления спроса. В апреле добыча Ирана составляла чуть более 2,4 млн барр./сутки, тогда как, по нашим оценкам, страна может добывать свыше 3,8 млн барр./сутки. Но на такое восстановление, как мы полагаем, потребуется более года, при этом в первые полгода после снятия санкций Иран может увеличить добычу на 700-800 тыс. барр./сутки. Мы считаем, что, несмотря на все трудности с вакцинацией, спрос на нефть продолжит восстанавливаться, и этому будет способствовать постепенное снятие ограничений на международные авиарейсы. Тем временем, последние данные по запасам в США подтверждают пока сохранение небольшого дефицита на рынке. В то же время, США пока не готовы увеличивать добычу, поэтому основное влияние на рынок все еще будет оказывать ОПЕК+ на фоне быстрого восстановления экономик.