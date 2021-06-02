Не все в США оптимистично смотрят на перспективы инфраструктурной «сделки». Президент Байден предложил снизить предлагаемый объем инвестиций в инфраструктуру с $2,3 трлн до $1,7 трлн, в то время как республиканцы в Сенате сделали свое контрпредложение, согласившись увеличить объем выделяемых средств примерно до $800 млрд с $568 млрд, хотя в основном это связано с возможным продлением срока действия программы до восьми лет с ранее предлагавшихся пяти.

Теперь республиканцы во главе с сенатором Шелли Мур Капито (Shelley Moore Capito) дали понять, что готовы вернуться за стол переговоров с восьмилетним предложением на общую сумму около $1 трлн, но примерно 70% этих средств должны быть профинансированы из фондов помощи по борьбе с последствиями COVID-19. Дело в том, что ранее республиканцы не одобрили принятый антиковидный пакет на сумму $1,9 трлн. А демократы вряд ли согласятся платить за модернизацию инфраструктуры США из вышеуказанных средств, большая часть которых была обещана правительствам штатов и местным властям. Однако мы отмечаем, что позиции партий постепенно сближаются, хотя и очень медленно. Демократы хотят существенно сократить «план Байдена», и в долгосрочной перспективе это станет негативным фактором для ряда эмитентов, котировки которых начали расти еще в преддверии обсуждения данного пакета помощи. Какие же это компании, каких сфер коснется сокращение расходов?

Позиции республиканцев и демократов не сходятся и в вопросе масштабов законопроекта: первые настаивают на том, что он должен распространяться только на физическую инфраструктуру и широкополосную связь, в то время как Байден твердо намерен профинансировать еще и строительство объектов возобновляемых источников энергии, а также модернизацию инфраструктуры сферы ухода за детьми и пожилыми людьми. Демократы также настаивают на оплате расходов инфраструктурного пакета за счет повышения ставки корпоративного налога с 21% до 28%, что является неприемлемым для многих республиканцев, которые считают достижением свою налоговую реформу в 2017 году.

Таким образом, наиболее вероятно, что сокращение коснется инвестиций в сферу ухода за детьми и пожилыми людьми. О каких компаниях идет речь? Например, это Anthem Inc. (ANTM), которая обслуживает каждого девятого американца и признана крупнейшей в стране коммерческой управляемой компанией в области здравоохранения. Клиентами ANTM являются почти 73 млн граждан в США, Anthem и ее дочерние структуры предлагают сервисы и продукты для здорового образа жизни, оказывают услуги по уходу на дому. В первом квартале 2021 года компания принесла инвесторам прибыль в размере $7,01 на акцию, что на 2,2% превзошло прогноз. Чистая прибыль увеличилась на 8,2%, а выручка — на 9%. Мультипликатор P/E составляет 21, что ниже, чем у отраслевых аналогов (22,4). Но акции находятся вблизи исторических максимумов и сокращение «плана Байдена» может привести к локальной коррекции к уровням февраля-марта — до $300 за акцию. Однако в долгосрочном плане бумаги выгодны для покупки, рост выручки может увеличиться в 1,5 раза в ближайшие несколько лет.

CVS Health (CVS) — ведущая медицинская компания, выписывающая более 1 млрд рецептов в год и обслуживающая в среднем 5 млн клиентов ежедневно, работая в направлениях CVS Specialty, CVS Pharmacy, CVS MinuteClinic и CVS Caremark. За последние три месяца акции CVS Health превзошли показатели отрасли, прибавив 26,4%. При этом повышение котировок компаний-аналогов составило 21,2%. Прибыль и выручка CVS Health за первый квартал превысили прогноз. Хотя бизнес компании широко диверсифицирован, но ряд инвесторов уже рассчитывали на развитие сегмента ухода за детьми и пожилыми людьми. Если инфраструктурной поддержки направления со стороны государства не будет, потенциал роста котировок будет ограничен, а локальной реакцией рынка может стать коррекция от текущих пятилетних максимумов к $72 за акцию. Однако сегмент рецептурных препаратов делает CVS одной из самых устойчивых компаний сектора здравоохранения.

В случае, если окончательный вариант стимулирующего плана исключит финансирование инфраструктуры возобновляемых источников энергии, потенциальные долгосрочные темпы роста таких компаний, как Tesla (TSLA), Lucid Motors (LCDX), NIO (NIO), замедлятся. Помимо этого, пострадают производители электронных батарей, в том числе и зарубежные: LG Chem, CATL, BYD, Panasonic, Samsung SDI. Из производителей солнечных панелей, зависимых от инфраструктурного плана, выделим SunPower Corporation (SPWR). В секторе также присутствуют перспективные Sunnova Energy (NOVA), SolarCity (SCTY; дочернее предприятие Tesla), Sunworks (SUNW) и другие. Кроме того, недополучить свою долю инвестиций может направление водородно-топливных элементов, в котором представлены такие компании, как Bloom Energy (BE), Plug Power (PLUG), FuelCell Energy (FCEL).

Упоминание в этой статье не означит, что акции указанных эмитентов стоит продавать или что они не имеют потенциала роста. Рыночные котировки определяются действиями инвестсообщества, которое принимает во внимание будущие денежные потоки компаний, формируемые (в числе прочего) за счет госзаказов, или условия для развития бизнеса, определяемые развитием инфраструктуры.

На текущем этапе согласования плана слишком много неопределенности, но новость о его появлении позволила индексу S&P 500 прибавить около 5% и закрепиться выше 4000 пунктов. В любом случае данный пакет поддержки окажет позитивное влияние на ВВП в целом, однако отказ от реализации его отдельных частей, анонсированных ранее, будет неоднозначно воспринят инвесторами, вкладывающими средства в определенные сферы экономики США.