В среду на валютных площадках развивающихся рынков преимущественно преобладают негативные настроения. Тон задает турецкая лира, в очередной раз теряющая позиции на заявлениях президента страны о необходимости снижения процентных ставок. К середине дня лира снижалась чуть более чем на 1%, однако ранее обновила очередной исторический минимум, опускаясь до уровня 8,78 в паре с долларом. USD торговался в зеленой зоне и на большинстве других валютных площадок EM, хотя и с минимальным преимуществом.

Пара доллар/рубль в утренние часы укреплялась до 73,75 руб., однако поддержку российской валюте продолжают оказывать котировки нефти, которые после непродолжительной коррекции снова поднялись выше 71 долл. за баррель марки Brent. В результате доллар был вынужден отступить с занятых на локальном рынке позиций, несмотря на глобальное укрепление, и к середине дня пара возобновила уже традиционную за последнее время борьбу в районе отметки 73,5 руб.

Основные ожидания инвесторов на внутреннем валютном рынке по-прежнему связаны с запланированной встречей президентов США и РФ. С одной стороны, ожидания встречи поддерживают аппетит к риску на локальном рынке. С другой – в данном вопросе остается много неопределенностей, и, если фактический формат и результаты встречи не оправдают ожидания участников торгов, российский валютный рынок может оказаться во власти ухода от риска. Из ближайших событий, важных для участников торгов, также следует отметить пятничную порцию данных по рынку труда в США, где на какое-то время ослабли инфляционные опасения, однако в любой момент ситуация может снова измениться.