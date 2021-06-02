Рубль увяз в консолидации, но выход может быть сильным
В начале торгов рубль сдавал позиции на умеренно негативном внешнем фоне, ускорив снижение на старте основной сессии. Однако вскоре российская валюта совершила рывок вверх, выйдя в умеренный плюс.
Укреплению рубля способствовало ускорение роста нефти, которая утром умеренно снижалась в рамках коррекции. Большинство фондовых площадок некоторое время оставалось около дневных минимумов, но затем и они перешли к росту.
Ухудшение настроений еще вчера было вызвано слабыми данными по экономике США, а также сегодняшней статистикой по розничным продажам в Германии, которые оказались значительно хуже прогноза. На фоне усиления инфляционных рисков, вызванного ростом сырья, более слабые экономические показатели угрожают стагфляцией (рост инфляции в стагнирующей экономике).
Дополнительную поддержку рублевым активам оказывает ожидание встречи президентов России и США в середине июня. Это уже снизило геополитические риски, повысив шансы улучшения двухсторонних отношений.
Развивающиеся валюты утром активно снижались из-за устойчивой восходящей динамики доллара. Хотя он продолжил укрепляться, сектор на старте европейской сессии перешел к быстрому восстановлению. Большинство представителей отыграло почти все потери на фоне разворота вверх китайского юаня, некоторые вышли в плюс.
Российский долговой рынок вновь не смог развить коррекционный отскок. На открытии индекс гособлигаций RGBI повысился, но затем традиционно откатился, в очередной раз обновив двухнедельный минимум.
Рубль окончательно утвердил консолидационный характер динамики, продолжая совершать резкие разнонаправленные движения в недельном диапазоне. Выход из консолидации обычно происходит мощным ценовым импульсом, но для этого должны появиться сильные драйверы, способные в долгосрочном плане повлиять на рубль.
Нефть возобновила подъем
К закрытию вторника вечерний провал нефти был наполовину нивелирован, но сегодня в начале дня котировки снижались. Однако утром рост возобновился, сейчас Brent находится немного ниже уровня $71, прибавляя 0,4%.
Поддержку нефтяным ценам оказали позитивные комментарии участников вчерашнего заседания министров ОПЕК+, хотя решение сохранить запланированные в апреле темпы наращивания добычи нефти было ожидаемым.
Участники нефтяного рынка будут оценивать и очередные отраслевые данные. Сегодня в 23:30 МСК выйдет отчет Американского института нефти, а завтра в 18:00 — Минэнерго США. Прогнозируется снижение запасов нефти на 2,1 млн барр. и суммарное уменьшение запасов нефтепродуктов на 2,8 млн барр.
Доллар корректирует мощное восходящее движение
Вслед за умеренной просадкой утром американская валюта устремилась вверх, показав поступательный рост. В середине европейской сессии индекс доллара (DXY) резко снизился в рамках коррекции, прибавляя сейчас 0,15%, немного выше уровня 90 п.
Европейская валюта в начале дня пыталась скорректировать провал второй половины предыдущей сессии, но вскоре возобновила снижение. К текущему моменту произошел отскок, сейчас пара EUR/USD теряет 0,25% вблизи уровня 1,220.
Техническая картина
Пара USD/RUB в среду предприняла попытку преодолеть промежуточное сопротивление 73,72, но натолкнулась на верхнюю границу среднесрочного нисходящего канала, от которой резко откатилась. Таким образом, разнонаправленные движения продолжаются. О выходе из консолидации с большой вероятностью будет свидетельствовать закрытие часовой свечки за пределами диапазона 73,1–74.
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