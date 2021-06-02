На ближайшем заседании мы можем увидеть продолжение цикла повышения ключевой ставки. Инфляция в РФ пока не начала снижаться, и находится "на плато". В целом это, как мы понимаем, находится в рамках ожиданий регулятора.

Вместе с тем, экономика восстанавливается довольно бодрыми темпами.

В таких условиях ЦБ может продолжить повышать ставку к уровням 5,5-5,75%.

На наш взгляд вполне логично делать это, скорее, раньше, чем позже. Так что, мы вполне можем ожидать повышения ставки на 0,25-0,5% уже на ближайшем заседании.

Вместе с тем, это вовсе не должно привести к снижению цен ОФЗ, т.к. в них уже с лихвой заложено повышение ставки, а кроме этого из цен никак не уйдут еще и санкционные и геополитические премии.