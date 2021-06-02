Пойдет ли снова на повышение ключевой ставки Банк России
На ближайшем заседании мы можем увидеть продолжение цикла повышения ключевой ставки. Инфляция в РФ пока не начала снижаться, и находится "на плато". В целом это, как мы понимаем, находится в рамках ожиданий регулятора.
Вместе с тем, экономика восстанавливается довольно бодрыми темпами.
В таких условиях ЦБ может продолжить повышать ставку к уровням 5,5-5,75%.
На наш взгляд вполне логично делать это, скорее, раньше, чем позже. Так что, мы вполне можем ожидать повышения ставки на 0,25-0,5% уже на ближайшем заседании.
Вместе с тем, это вовсе не должно привести к снижению цен ОФЗ, т.к. в них уже с лихвой заложено повышение ставки, а кроме этого из цен никак не уйдут еще и санкционные и геополитические премии.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210602/833826348.html