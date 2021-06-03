МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Цены на нефть Brent продолжают уверенно расти, превышая уровни двухлетней давности. Драйвером роста остаются повышенные ожидания по спросу на фоне автомобильного сезона в США. Статистика от API вышла с задержкой на день из-за выходного дня в понедельник. Данные показали снижение запасов сырой нефти на 5,36 миллионов баррелей, тогда как запасы дистиллятов выросли на 1,56 миллионов баррелей, а запасы бензинов — на 2,5 миллиона баррелей.

Сегодня будут опубликованы официальные данные от Минэнерго США, полагаем, что они выйдут схожими. Нефть Brent, по нашим ощущениям, продолжит демонстрировать восходящее движение, ближайший ориентир 72-75 доллара за баррель.