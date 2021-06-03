МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Вчера рост российского рынка акций продолжился: Индекс Мосбиржи вырос на 1,4% и преодолел отметку 3800 пунктов. Тем самым пробит вверх восходящий канал, в котором индикатор торговался с середины декабря прошлого года.

По-хорошему, пора бы остановиться и вернуться в канал, а заодно и снять техническую перекупленность. Но не сегодня. С утра нефть продолжает рост, прибавляя 0,7% и подходя к 72 долларам за баррель. Признаков остановки восходящего движения по нефти нет, а вслед за ней пойдут и тяжеловесные акции нефтянки, таща за собой Индекс Мосбиржи.

Насколько сильным будет нынешняя волна роста? Пока на этот вопрос ответить трудно. Срываются стопы по шортам. Многие судорожно докупают бумаги, боясь опоздать к раздаче пряников. Так что сейчас технический анализ вполне может не работать.

Американские фьючерсы торгуются сегодня в районе вчерашнего закрытия, но сейчас они особой роли не играют. Нефть — вот основной драйвер российского рынка акций. Не исключено, что котировки "черного золота" в ближайшие дни уйдут в район 75 долларов за баррель.

Из других идей, куда может перетечь зафиксированная по нефтянке прибыль, стоит отметить акции Мосбиржи. Вчера биржа опубликовала данные о росте оборотов в мае на 22,5%. Эта информация была проигнорирована, а сама Мосбиржа стоит неоправданно дешево. Пора бы ей начать догонять рынок и закрывать дивидендный гэп. Ждем, что это произойдет как только схлынет нефтяной ажиотаж.

Это же частично относится и к Сбербанку, для роста которого, похоже, просто не хватает свободных денег.

Золото ведет борьбу за отметку 1900 долларов за тройскую унцию. Пора бы уже двинуться к следующей цели 1950 долларов. Вероятно, это произойдет при появлении новой волны инфляционных страхов. Поэтому бумаги "золотых" компаний лучше держать в среднесрочных портфелях.

На общей эйфории рубль вчера укрепился к доллару на три четверти процента. Возможно, часть игроков просто скинула доллары для покупок акций. Не исключено, что если нефть еще прибавит сегодня днем, то пара доллар-рубль начнет тестировать на прочность отметку 73. Но каких-то ярко выраженных желаний укрепить рубль нет, и паре будет невероятно сложно закрепиться под этой отметкой.