МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. В среду рубль подорожал сразу на 0,5% до 73,2 за доллар и 89,3 за евро. Поддержку рублю оказывают высокие нефтяные цены. Вчера котировки Brent обновили двухлетний максимум, поднявшись до 71,4 долларов за баррель (+1,6% ко вторнику). Фактор конвертации в валюту дивидендных выплат Сбербанка держателями депозитарных расписок, оказывающий давление на рубль в первой половине недели, отошел на второй план.

Валюты развивающихся стран вчера торговались разнонаправленно. Продолжили слабеть турецкая лира (-0,6% к доллару) и индийская рупия (-0,3%). Укрепление к доллару продемонстрировали валюты ЮАР (+1,8%, Бразилии (+1,5%), Чили (+1,2%), Перу (+1%). Сводный индекс валют развивающихся стран MSCI вчера потерял 0,1%. Усилению доллара способствовала публикация Бежевой книги ФРС. В отчете регулятор отметил ускорение темпов восстановления экономики США.

Сегодня ожидаем, что курс рубля останется ниже 73,5 за USD. В случае продолжения ралли на нефтяном рынке и роста котировок Brent в диапазон 72 — 75 долларов за баррель видим потенциал укрепления рубля ближе к нижней границе диапазон 72,0 — 74,0 за доллар.