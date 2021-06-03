МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Ралли на российском рынке акций продолжается. Индекс Мосбиржи переписывает исторические максимумы и уже пытается закрепиться выше уровня 3800 п.

Подъем нашего рынка — это в основном заслуга голубых фишек. Так, индекс акций компаний средней и малой капитализации вчера показал лишь околонулевой результат, тогда как голубые фишки подскочили в среднем на 1,8%.

Подобная ситуация обусловлена интересом крупных покупателей к тяжеловесному нефтегазовому сектору, который в последнее время выступает лидером роста среди всех отраслей. Цены на нефть Brent в среду выросли еще на 1,5% до $71,3. В такой ситуации акции нефтяников ожидаемо продолжили движение наверх. По Brent сейчас преодолевается область $70-71,5. В случае окончательного пробоя этих отметок в четверг-пятницу, далее может открыться дорога в сторону $74.

Интерес участников к нефтегазовым бумагам сейчас настолько высок, что обыкновенные акции Сбербанка опустились на третье место по обороту. Такого мы уже давно не видели. В лидерах оказались бумаги Газпрома и Лукойла (по 14 миллиардов рублей на каждую). Сегодня с утра фон остается благоприятным, так что допускаем, что несмотря на локальную перекупленность, представители нефтегазового сектора могут вновь выглядеть лучше рынка.

За счет сырьевого фактора российские индексы показывают более сильную динамику, чем площадки других основных развитых и развивающихся стран. Если произойдет дальнейшее ускорение роста и оно будет сопровождаться резким увеличением объемов торгов в акциях, то это станет негативным сигналом в пользу формирования последующей коррекции. Следующая область потенциального сопротивления по индексу МосБиржи сместилась к 3875-3895 п.

Курс USD/RUB тем временем остается стабильным. С начала прошлой недели он находится в коридоре 73,1-73,7. Пространство для снижения все еще остается. Рост сырьевых цен располагает к укреплению рубля и движению курса USD/RUB в область минимумов этого года в районе 72,5-73.

В фокусе

Новатэк (+4,4%). В акциях наблюдается взлет вместе со всем нефтегазовым сектором. Бумаги находятся в шаге от исторических максимумов. Возможно торможение импульса роста в диапазоне 1560-1600 руб. с целью снятия перекупленности.

В акциях наблюдается взлет вместе со всем нефтегазовым сектором. Бумаги находятся в шаге от исторических максимумов. Возможно торможение импульса роста в диапазоне 1560-1600 руб. с целью снятия перекупленности. Лукойл (+3,5%). Ближайший ориентир — это постпандемический максимум около 6500 руб. В случае его потенциального преодоления далее цели сместятся в сторону исторического рекорда на 6800 руб.

Ближайший ориентир — это постпандемический максимум около 6500 руб. В случае его потенциального преодоления далее цели сместятся в сторону исторического рекорда на 6800 руб. Газпром (+2,8%). Фундаментально оправданное ускорение подъема. По Газпрому по-прежнему исключительно положительный взгляд на горизонте до конца года. Рост экспортных поставок, высокие цены на газ и ожидания их сохранения — все это способствует будущему росту дивидендов по итогам 2021 г. При спокойном фоне в среднесрочной перспективе возможно достижение круглой отметки в 300 руб.

Фундаментально оправданное ускорение подъема. По Газпрому по-прежнему исключительно положительный взгляд на горизонте до конца года. Рост экспортных поставок, высокие цены на газ и ожидания их сохранения — все это способствует будущему росту дивидендов по итогам 2021 г. При спокойном фоне в среднесрочной перспективе возможно достижение круглой отметки в 300 руб. Московская биржа (+0,5%). Вчера опубликовали отчет об оборотах за май. Общий объем торгов на рынках биржи составил 74,3 трлн руб. и вырос на 22,5% по отношению к маю прошлого года. Лучшую динамику показали рынок акций (+36,4%), срочный рынок (+36,1%), денежный рынок (+22,9%) и валютный рынок (+22,1%). Реакция бумаг нейтральная. В среднесрочной перспективе допускаем постепенное закрытие дивидендного гэпа в районе 187-190 руб., однако на более существенный потенциал пока сложно рассчитывать. Такая оценка бумаг была бы близкой к справедливой. Дивидендная доходность на горизонте следующих 12 месяцев может быть не выше среднерыночной.

Вчера опубликовали отчет об оборотах за май. Общий объем торгов на рынках биржи составил 74,3 трлн руб. и вырос на 22,5% по отношению к маю прошлого года. Лучшую динамику показали рынок акций (+36,4%), срочный рынок (+36,1%), денежный рынок (+22,9%) и валютный рынок (+22,1%). Реакция бумаг нейтральная. В среднесрочной перспективе допускаем постепенное закрытие дивидендного гэпа в районе 187-190 руб., однако на более существенный потенциал пока сложно рассчитывать. Такая оценка бумаг была бы близкой к справедливой. Дивидендная доходность на горизонте следующих 12 месяцев может быть не выше среднерыночной. TCS Group (-2,9%). Каких-то негативных корпоративных событий не обнаружено. В моменте расписки падали на 6%, но к концу дня удалось выкупить часть просадки. Можно списать снижение на банальную фиксацию после мощного роста в предыдущие дни. Бумаги TCS регулярно попадают в наш список самых волатильных инструментов на рынке, так что подобная амплитуда колебаний является исторической нормой.

Каких-то негативных корпоративных событий не обнаружено. В моменте расписки падали на 6%, но к концу дня удалось выкупить часть просадки. Можно списать снижение на банальную фиксацию после мощного роста в предыдущие дни. Бумаги TCS регулярно попадают в наш список самых волатильных инструментов на рынке, так что подобная амплитуда колебаний является исторической нормой. HeadHunter (-7%). Elbrus Capital и Goldman Sachs объявили о размещении 8,9% акций компании. До размещения Elbrus Capital принадлежало 37% капитала, Goldman Sachs — 13,8%. Сама компания не получит доходов от продажи АДР. Традиционно новости о выходе крупных акционеров воспринимаются рынком негативно. Но на длинной дистанции размещение может оказать умеренно позитивное влияние, так как должна вырасти ликвидность и free-float. Текущая просадка в бумагах — повод рассмотреть их для портфеля российских "акций роста". Ожидается существенный рост финансовых результатов в ближайшие годы, что оправдывает текущие высокие мультипликаторы.

Elbrus Capital и Goldman Sachs объявили о размещении 8,9% акций компании. До размещения Elbrus Capital принадлежало 37% капитала, Goldman Sachs — 13,8%. Сама компания не получит доходов от продажи АДР. Традиционно новости о выходе крупных акционеров воспринимаются рынком негативно. Но на длинной дистанции размещение может оказать умеренно позитивное влияние, так как должна вырасти ликвидность и free-float. Текущая просадка в бумагах — повод рассмотреть их для портфеля российских "акций роста". Ожидается существенный рост финансовых результатов в ближайшие годы, что оправдывает текущие высокие мультипликаторы. Сегодня последний день перед дивидендной отсечкой торгуется сразу несколько акций крупных компаний: Интер РАО, Распадская, ФосАгро, Полюс, Банк Санкт-Петербург .

. Сегодня пройдет множество панельных сессий на ПМЭФ-2021. Как это часто бывает, форум становится источником большого количества корпоративных новостей и важных заявлений, как от чиновников, так и представителей крупных компаний.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 поднимаются на 0,1%, нефть Brent растет на 0,7% и находится около уровня $71,8.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет незначительно выше уровня закрытия среды.