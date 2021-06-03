Цены на нефть продолжают раллировать после оптимистичного прогноза от ОПЕК+, предполагающего сильный спрос. Несмотря на скачок заболеваемости COVID-19 в апреле-мае в Индии, а также высокую вероятность восстановления добычи в Иране, страны ОПЕК+ по-прежнему ожидают дефицита на рынке. Причем прогноз по дефициту был увеличен с 1,2 млн до 1,4 млн б/с, отражая более бычий взгляд альянса на спрос. Большой дефицит означает, что прогнозы по средней цене на нефть в 2021 г. могут быть повышены, что стимулирует ралли в нефти и акциях нефтегазовых компаний.

Фьючерсы на Brent сегодня с утра обновили максимум с июня 2019 г. Краткосрочно восходящая динамика имеет все шансы на продолжение. После завершения позитивного импульса котировки будут искать новый справедливый торговый диапазон, который может оказаться уже выше $70 за баррель. При этом долгосрочно удержать такие ценовые уровни может быть непросто. Важно следить за фактической динамикой спроса, поскольку сейчас рынок растет по большей части на прогнозах. Если они не будут подтверждаться, то котировки могут быстро растерять часть приобретений.

Переговоры по иранской ядерной сделке затягиваются, что дает дополнительный стимул для покупок. Однако сомнений в том, что ее удастся заключить, все меньше. Постпред России в Вене сообщил, что переговоры продвигаются успешно и уже почти согласован список шагов, которые должны предпринять стороны для возвращения к СВПД. Это означает, что санкции в отношении нефтегазового экспорта Ирана будут сняты, и страна сможет увеличить добычу к концу 2021 г. на 1–1,3 млн б/с. ОПЕК+ ожидает, что восстановление спроса будет достаточным, чтобы поглотить дополнительные иранские поставки.

Вчера поздно вечером американский институт нефти (API) опубликовал предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы нефти снизились на 5,4 млн баррелей, запасы бензина и дистиллятов выросли на 2,5 млн и 1,6 млн соответственно. Данные оказались смешанными. Сегодня официальную статистику представит EIA.