Фондовые индексы США в среду немного выросли на фоне продолжающейся рыночной борьбы между экономическим оптимизмом и опасениями по поводу инфляции. Индексы S&P 500 (+0.1%) и Nasdaq 100 (+0.2%) нивелировали ранний рост, поскольку трейдеры ждут новых катализаторов в экономических данных, в том числе отчета по занятости в США, который должен выйти позднее на этой неделе. AMC Entertainment Holdings, фаворит розничных трейдеров, выросла на +95.2%. Tesla упала на —3% после сообщения об уменьшении доли рынка электромобилей. Акции сектора Energy были в лидерах дня после роста фьючерсов на нефть WTI. По мере того как экономика США продолжает возвращаться на нормальные рельсы после пандемии, трейдеры ищут новые сигналы о том, может ли этот рост привести к инфляции и, в конечном итоге, побудить ФРС прекратить начать сворачивать программы поддержки. Пятничные данные по занятости в США могут дать еще один намек на то, как скоро центральный банк может начать сокращать ежемесячные покупки активов. «Похоже, что они начинают закладывать фундамент для сокращения», — сказал Аарон Кларк, портфельный управляющий GW&K Investment Management насчет недавних сигналов со стороны ФРС. «Так что я думаю, что инвесторы сейчас просто ждут». Последний отчет о занятости оказал давление на US Treasuries и USD, сказала Эмили Роланд, инвестиционный стратег John Hancock Investment Management. «Мы должны посмотреть, не изменится ли это сейчас».

Разговоры об инфляции. По словам генерального директора BlackRock Ларри Финка, инвесторы могут недооценивать возможность резкого скачка цен. «У большинства из ныне живущих людей нет за плечами более сорока лет карьеры, и все что они видели за последние 30 с лишним лет – это лишь снижение инфляции», — сказал он на виртуальном мероприятии. «Так что это может стать довольно большим шоком». Он добавил, что центральным банкам, возможно, придется пересмотреть политику, если инфляция станет проблемой, и что цены также могут вырасти по мере того, как компании адаптируются к реалиям изменения климата.

Акции-мемы снова в огне. AMC (+95.2%) подскочила до самого высокого уровня после того, как подстегнула безумие розничной торговли, объявив о программе, которая вознаградит мелких инвесторов такими вкусностями, как специальные просмотры и бесплатный попкорн. В этом году AMC выросла примерно на +3,000%, а его рыночная капитализация теперь превосходит оригинального любимчика Reddit GameStop, который также вырос на +13.3% вместе с другими именами. Но на этот раз хедж-фонды не отступают, когда в акции этих компаний набиваются внутридневные трейдеры. Согласно данным первичных брокеров, собранным Goldman Sachs, короткие позиции по отдельным подобным акциям растут девятую неделю подряд.



