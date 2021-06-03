Сектор российских еврооблигаций: затишье продолжается

В среду российская долларовая кривая не изменила своего положения. На рынках ЕМ также давления не наблюдалось. CDS на «Россию» снизились до 94,3 bps, а новости про очередные «химические санкции» со стороны США ушли из повестки, видимо, в преддверии встречи Путина и Байдена.

Сектор ОФЗ: успешное размещение ОФЗ с высоким спросом

По результатам размещения ОФЗ 26234 с погашением в июле 2025 года, средневзвешенная доходность составила 6,66% годовых, было размещено бумаг на 33,4 млрд руб. при спросе на 51,5 млрд руб., а объём предложения составил 40 млрд руб. Доходность по результатам размещения длинных ОФЗ 26235 с погашением в марте 2031 года достигла 7,24%, а спрос превысил предложение более чем в 4,1 раза. Всего было продано бумаг на 20 млрд руб. при спросе на 82,6 млрд руб.

Также стоит обратить внимание, что доходность по ОФЗ с погашением в декабре этого года приблизилась к 6% и торгуется у значений в 5,890, что ниже рекорда вторника в 5,910 (максимум с апреля 2020 года).

Традиционно в среду вышли недельные данные по инфляции в России, которая замедлилась с 0,2% до 0,1%. Годовая инфляция по-прежнему составляет 5,8%. Аналитики ЦБ РФ полагают, что инфляция в мае составит 5,7–5,9% (г/г). Рынок ОФЗ закладывает в ожидания продолжение повышения Банком России ключевой ставки.