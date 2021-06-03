Росстат отчитался о росте цен на 0.12%н/н по итогам недели с 25 по 31 мая, что вновь вернуло оценку годовой инфляции к отметке 5.8% г/г. В преддверии заседания Банка России (11 июня) и все еще недоступной месячной оценки инфляции (7 июня) с ее более полными данными по сектору услуг и товарам длительного пользования, в моменте приходится опираться только на недельные данные и опрос инфляционных ожиданий. Обе категории отчетов демонстрируют сохраняющееся ценовое давление.

По этой причине, утренние комментарии главы Э.Набиуллиной на экономической сессии ПМЭФ расставили все на свои места – регулятор по-прежнему наблюдает рост «устойчивых компонент» инфляции, намекая тем самым на готовность повысить ставку сразу на 50 бп в следующую пятницу. Конечно, данная ситуация оставляет много вопросов относительно роли правительства в вопросе регулирования ценовых перекосов, а также стимулирующего характера среднесрочной бюджетной программы. Однако с тезисами о все еще «мягкой денежно-кредитной политике» сложно спорить в моменте (ввиду сложности подсчета реальных процентных ставок), ровно как и оценить характер инфляции – транзитная она или постоянная.



