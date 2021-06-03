Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск потерял 0,1%, несмотря на позитивную динамику на американском фондовом рынке и активный рост нефтяных котировок.

Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил в среду, что экономика США в целом и рынок труда в частности продолжают восстанавливаться после коронакризиса, поэтому ФРС пора задуматься о постепенном сворачивании мер количественного смягчения. Данные «Бежевой книги» также подтверждают повышение темпов роста американского ВВП в весенние месяцы на фоне усиления потребительской активности и снятия карантинных ограничений. Однако компании по-прежнему сталкиваются с определенными трудностями ввиду нарушения производственных цепочек, что провоцирует повышение цен. Как следствие, краткосрочные риски для покупателей на фондовом рынке возрастают.

Котировки «Татнефти» снижаются в преддверии публикации финансовых результатов по МСФО за первый квартал. Однако, по нашему мнению, операционные показатели компании, динамика цен нефтяного рынка и отчетность, составленная в соответствии с РСБУ, дают основания для сравнительно позитивных прогнозов в отношении ключевых метрик «Татнефти». Так, мы полагаем, что выручка, EBITDA и чистая прибыль компании за январь-март превысят рыночные ожидания, составив 222 млрд руб., 66 млрд руб. и 48 млрд руб. соответственно.

Акции АФК «Система» растут на новости о планах проведения IPO «МТС-Банка» на $1 млрд в 2022 году. Впрочем, учитывая текущий размер чистых активов компании и ее долю в капитале МТС, мы полагаем, что эта сделка увеличит оценочную справедливую капитализацию АФК всего на 4–8% (в зависимости от методики).

Сегодня шансы повышения фондового рынка вновь преобладают. Целевой диапазон по закрытию для индекса Мосбиржи: 3765–3845 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,05–73,40 и 89,10–89,70 соответственно.



