На вчерашнем аукционе ОФЗ Минфин продолжил размещение классических бумаг с фиксированной доходностью. При этом, выполнив план по размещению выпусков в середине кривой по итогам прошлого аукциона, ведомство, как мы и ожидали, сконцентрировалось на коротких и длинных бумагах.

Минфин переключился на размещение коротких и длинных бумаг, выполнив план по заимствованиям на середине кривой. 4-летний выпуск 26234 был размещен в объеме остатка, доступного к размещению (33,4 млрд руб.), средневзвешенная доходность составила YTM 6,66%, практически без премии ко вторичному рынку. Средневзвешенная доходность по 10-летнему выпуску 26235 (размещено 20 млрд руб.) YTM 7,24% предполагала премию в 4 б.п. При этом отметим, что в целом после аукциона доходность бумаги снизилась и сейчас находится вблизи 7,18%. Результаты аукционов мы оцениваем нейтрально: Минфин не заинтересован в больших заимствованиях, но размещения все равно проходят с премией. Кроме того, судя по последней информации в СМИ, интерес нерезидентов вновь снизился. С начала 2 кв. совокупный объем размещений Минфина составил 717 млрд руб., а темпы недельного предложения (~50 млрд руб.) в целом соответствуют указанным представителями ведомства ориентирам.

В числе главных позитивных для ОФЗ факторов – стабильность нефти, рубля и геополитики… За последний месяц доходность 10-летних бумаг практически не поменялась, сохраняясь вблизи 7,25%. Такая стабилизация, на наш взгляд – результат того, что главные позитивные и негативные факторы находятся сейчас в балансе. Поддержку рынку оказывает благоприятная конъюнктура на рынке нефти и ослабление давления на рубль: за последний месяц российская валюта смогла укрепиться до уровня 73,5 руб./долл., вблизи многомесячных максимумов, тогда как нефть уже торгуется выше 70 долл./барр. Также благоприятна и нейтрально-позитивная динамика в части геополитических и санкционных рисков (отсутствие негатива воспринимается как позитив).

…в то время как главный негатив исходит от глобальных и локальных инфляционных рисков. Впрочем, росту глобального аппетита к риску не помогает инфляционная картина в США (в мае инфляция выросла сразу до 4,2% г./г., что является максимумом с 2008 г.). И хотя ФРС считает эту ситуацию временной, да и американские 10-летние бенчмарки сохраняют относительную стабильность (UST10 1,6%), отток капитала из стран GEM сохраняется. Не добавляет позитива и ситуация с инфляцией в РФ, и «ястребиная» риторика Банка России. Хотя рынок ОФЗ, на наш взгляд, уже учитывает в ценах повышение ставки до 5,75-6% в ближайшие 1,5-2 года, при текущей высокой инфляции у участников рынка может сложиться впечатление, что на этом ЦБ не остановится, и повышение ставки может оказаться более существенным. Недавно об инфляционном перегреве заявил А. Силуанов, а Э. Набиуллина отметила, что инфляция приобретает не временный, а устойчивый характер, а ее разгон «помешает экономическому росту». Мы, в свою очередь, полагаем, что инфляция к концу 1П 2022 г. все же выйдет на уровень в 4% г./г., а потому избыточного повышения ключевой ставки (>5,75% в этом году) не потребуется.



