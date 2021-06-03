В лидерах роста к середине сессии были акции ТГК-2 (+2,01%) и привилегированные акции Ростелекома (+1,26%). Бумаги Системы подорожали на 1,03%, а МТС теряли менее 0,1%. В лидерах снижения находились адр HeadHunter (-3,97%) и гдр TCS Group (-3,58%). Бумаги Polymetal подешевели на 2,28%, следуя за коррекцией цен на золото и серебро, которые не смогли устоять у локальных максимумов.

Акции Системы в четверг поддерживали новости о намерении модернизировать парк оборудования в партнерстве с ГТЛК. Изменения коснутся целого ряда направлений, в числе которых – энергетика, микроэлектроника и лесная промышленность.

Акции МТС к середине сессии отступили от достигнутого в течение дня максимума с октября 2020 года 341,70 руб., который обновили после заявлений владельца “Системы” Евтушенкова о трансформации МТС в IT-компанию и возможном IPO МТС-банка в 2022 году.

С технической точки зрения по бумагам МТС продолжается сильный восходящий тренд, краткосрочной потенциал которого представляется неисчерпанным. Верхняя полоса Боллинджера дневного графика, в частности, указывает на район 344 руб. как следующую цель движения, после чего можно рассчитывать на стремление к психологически важной отметке 350 руб. (пики с августа 2020 года). Позитивный сигнал подтвердится при закреплении выше сопротивления 340,10 руб. – в обратном случае не исключена коррекция в район 337 руб. со следующими поддержками у 335 руб. и 332 руб.