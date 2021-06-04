МОСКВА, 4 июня — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг начал корректироваться. В моменте потери по индексу Мосбиржи превышали 1%, котировки возвращались ниже 3800 п. Обороты торгов на снижении были средними и не указывают на какое-то масштабное бегство инвесторов.

Поводом для отката в течение четверга послужило коллективное падение цен на металлы, а также слабая динамика фьючерсов на американские индексы. В результате на фоне накопленной в последнее время перекупленности этого оказалось достаточным, чтобы спровоцировать локальную фиксацию прибыли. На мой взгляд, пока она носит временный характер.

Вчерашнее снижение не выходит за рамки даже небольшой коррекции. Распродажи рисковых активов носят ограниченный и по большей части эмоциональный характер, и могут быстро смениться покупками, как это было уже не раз.

По индексу Мосбиржи вчера утром были переписаны исторические максимумы. Откат в течение дня не нарушает техническую картину, предполагающую следующие целевые уровни сопротивления в районе 3875-3895 п.

В центре внимания трейдеров по-прежнему в первую очередь остаются акции нефтегазового сектора. Как и днем ранее, в лидерах по объему торгов оказались акции Газпрома и Лукойла, закрывшиеся на положительной территории. Отраслевой индекс вновь показал опережающую динамику относительно рынка. В плюсе день также завершали и акции Газпром нефти (+1,7%), Роснефти (+1,3), Сургутнефтегаза-ао (+0,2%).

Цены на нефть Brent вчера остались около $71,3. В отличие от других commodities им вчера удалось избежать сильного снижения. Статистика по запасам в США была неоднозначной: хотя запасы нефти существенно снизились, изменение оказалось немного хуже отчета API. К тому же запасы нефтепродуктов неожиданно выросли, что может свидетельствовать о более слабом спросе.

В то же время добыча в США сократилась до 10,8 млн б/с. Это значение совпадает со средним за последние 12 месяцев. То есть, несмотря на рост буровой активности и цены марки WTI, мы сейчас не видим никакого восстановления производства.

Сегодня с утра нефтяные котировки в минусе, так что российский рынок вряд ли возобновит подъем с самого старта сессии. Возможна локальная просадка с последующим переходом в формат непродолжительной боковой консолидации. Общий же тренд остается растущим. Для его слома индексу Мосбиржи нужно опускаться ниже 3570 п., но пока предпосылок к подобному падению не наблюдается.

Высокие нефтяные котировки все еще предполагают положительную переоценку акций нефтегазовой отрасли. Это касается и Роснефти, и Лукойла. В акциях Газпрома в среднесрочной перспективе коррекции также, вероятно, будут выкупаться.

В фокусе

∙ Мечел-ап (+2,6%). Акции накануне оказались в лидерах роста среди более-менее ликвидных бумаг на нашем рынке. Ключевой драйвер прежний — это ожидания высокой дивидендной доходности по итогам 2021 г.

∙ Fix Price (+2,1%). Бумаги восстанавливаются после продолжительного снижения. Вероятность скорого возврата к нисходящей динамике оценивается как высокая. Риски спуска ниже 600 руб. сохраняются, учитывая все еще завышенную фундаментальную оценку компании.

∙ Газпром нефть (+1,7%). Акции показали лучшую динамику в нефтегазовом секторе, переписаны максимумы с марта прошлого года. На фоне локальной перекупленности допускаем некоторую коррекцию с возвратом ниже 400 руб. но общая тенденция все равно останется растущей.

∙ HeadHunter (-4,4%). Бумаги опустились ровно к цене, по которой были проданы пакеты Elbrus Capital и Goldman Sachs (8,9% от капитала компании). На этом волна распродаж может завершиться. На длинной дистанции прошедшее размещение может оказать умеренно позитивное влияние, так как должна вырасти ликвидность. Расписки HeadHunter на волне снижения могут быть интересны для добавления в портфель "акций роста".

∙ Сегодня последний день для попадания в реестр для получения дивидендов у Акрона и Красноярскэнергосбыта.

∙ С утра ожидаются дивидендные гэпы в акциях Полюса, Интер РАО, Распадской, Банка Санкт-Петербурга, ФосАгро. С точки зрения потенциала для относительно быстрого закрытия ценового разрыва интересной может быть покупка Интер РАО и БСП. У остальных гэпы будут незначительными и могут закрыться в формате общерыночной волатильности в течение нескольких сессий.

∙ Сегодня продолжится ПМЭФ-2021, так что можно рассчитывать на сохранение потока важных корпоративных новостей. Кроме того, сегодня в рамках форума ожидается выступление президента России.

∙ В пятницу в США выйдет ключевой релиз недели по макростатистике — майский отчет по рынку труда. В апреле уровень безработицы в США неожиданно вырос до 6,1% с 6%, а динамика по числу рабочих мест во вне с/х секторе (Non-Farm Payrolls) оказалась почти в 4 раза слабее ожиданий. Сейчас аналитики прогнозируют, что безработица упадет до 5,9%. Non-Farm Payrolls предположительно выросли на 600 тысяч. В случае выхода сильных данных по рынку труда могут резко вырасти ожидания по поводу начала разговоров о сворачивании QE на следующих заседаниях ФРС. Это способно спровоцировать локлаьное снижение на американском рынке акций.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,1%, нефть Brent находится около уровня $71,3.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет чуть ниже уровня закрытия четверга.