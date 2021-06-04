МОСКВА, 4 июня — ПРАЙМ. Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается неоднозначный. Цены на нефть стабильны после нейтральной динамики накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением трех основных индексов на 0,1-1% во главе с сектором высоких технологий. Индикатор S&P 500 при этом удержался выше важной краткосрочной поддержки 4170 пунктов (средняя полоса Боллинджера), к которой подходил в течение дня. Сильные ежемесячные данные по занятости в стране от APD, а также еженедельное число заявок на пособия по безработице и индикаторы деловой активности в секторе услуг указали на уверенное восстановление экономики, в связи с чем подогрели опасения в отношении сворачивания стимулирующих мер ФРС.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. В пятницу основным событием для бирж станет публикация ключевого отчета по занятости за май (ожидается ускорение темпов роста занятости и зарплат). Внимания также заслуживает выступление главы ФРС.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%. Макроэкономическая статистика региона также в основном содержит оптимистичные сигналы, хотя в пятницу данные могут показать снижение розничных продаж еврозоны в апреле на 1,2% м/м после увеличения на 2,7% месяцем ранее.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 упал на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,5%. Китайские индексы преимущественно растут в пределах 1%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются менее чем на 0,5% после нейтральной динамики накануне. Цены в начале сессии четверга достигли 71,96 долл (пика с мая 2019 года) и 69,40 долл (максимума с октября 2018 года), после чего отступили вниз под давлением сильного доллара и ухудшения настроений на фондовых площадках. Отчет Минэнерго США при этом показал существенное сокращение запасов нефти и аналогичный рост запасов нефтепродуктов (примерно на 5 млн баррелей). В целом нефтяные фьючерсы краткосрочно по-прежнему не выглядят перекупленными и при прочих равных могли бы развить повышение.

События дня

• розничные продажи еврозоны в апреле (12.00 мск)

• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (14.00 мск)

• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (14.00 мск)

• выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (14.00 мск)

• ключевой отчет о занятости в США в мае (15.30 мск)

• производственные заказы США в апреле (17.00 мск)

• финансовые результаты Татнефти за 1-й кв 2021 г по МСФО

• акции Акрона последний день торгуются с дивидендами за 2020 г

• Петербургский международный экономический форум

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг, после очередного обновления максимумов 3837 пунктов (исторический) и 1652 пункта (с апреля 2012 года) соответственно, вышли в небольшой минус и пытались снять краткосрочную перекупленность. Ближайшие важные поддержки для индексов расположены у средних полос Боллинджера дневных графиков (3700 и 1575 пунктов). Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3750-3850 пунктов.

Рубль накануне был стабилен к доллару и укрепился к евро, а на сегодняшних утренних торгах мало изменяет позиции. Пара доллар/рубль остается чуть выше 73 рублей, при закреплении ниже которых следующей целью движения станет уровень 72,50 рубля. Пара евро/рубль накануне пробила нижнюю границу диапазона 89-90,50 рублей и расположена на минимуме с апреля. Если евро удастся устоять ниже 89 рублей, можно ожидать отката валюты в район 88,20 рублей (минимум с марта).

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не покажут значительных изменений ввиду отсутствия веских драйверов движения извне. Давление на рынок также будут оказывать дивидендные отсечки по акциям банка "Санкт-Петербург", ИнтерРАО, Полюса, Распадской и ФосАгро. По ходу сессии инвесторы будут оценивать выступления глав ЕЦБ и ФРС, а в России — Владимира Путина на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Итог дня, вероятно, определит отчет по рынку труда США за май, основными показателями которого станут цифры по занятости вне сельского хозяйства, а также темпы роста зарплат. Не исключено, что сильная статистика спровоцирует очередную волну фиксации прибыли.