Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск потерял 0,1%, следуя за фьючерсами на американские индексы и ценами на нефть. В то же время в пятницу отмечалось повышение американского фондового рынка и рост котировок Brent к отметкам вблизи последних двух с половиной лет. Снижение активности «быков», на наш взгляд, обусловлено ухудшением внутреннего информационного фона.

По заявлению первого зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой, на заседании Совета директоров регулятора 11 июня в качестве основных вариантов будут рассматриваться повышение ключевой ставки на 25 либо 50 базисных пунктов. В то же время по итогам первого квартала индекс годового изменения реальных розничных продаж в РФ снизился до 3,4% (минимальный уровень с 2016 года), а темпы прироста промпроизводства также держатся вблизи минимумов за последние 10 лет. В совокупности указанные факторы теоретически должны повлиять на оценку ВВП и обеспечить поддержание справедливой базовой ставки на низком уровне. Однако, как мы видим, ухудшение макроэкономических показателей не влияет на темпы ужесточения монетарной политики ЦБ.

Выступая на ПМЭФ-21, министр экономики Максим Решетников рассказал, что возглавляемое им ведомство рассматривает возможность повышения налога на прибыль до 25–30% для компаний, чьи дивидендные выплаты превышают «разумные значения». Заявленной целью экономических властей в данном случае является увеличение внутренних инвестиций за счет ограничения вывода средств. Однако если данные меры будут реализованы на фоне ужесточения монетарной политики, рынок сочтет, что они направлены не на стимулирование, а на сглаживание спроса.

Акции «Алросы» сегодня корректируются после сравнительно активного роста последних дней. Глава компании Сергей Иванов заявил, что она продолжит увеличивать цены на алмазы, опираясь на сильный спрос со стороны огранщиков, но будет делать это постепенно, чтобы обеспечить баланс в отрасли. По словам руководителя «Алросы», объем структурного дефицита в секторе обусловлен снижением производства в текущем году на 20-25% по сравнению с доковидным уровнем, а также истощением запасов добывающих компаний и огранщиков на фоне высоких продаж ювелирных изделий. Как следствие, рост цен на алмазы может составит 10–30% в среднесрочном периоде. Мы полагаем, что указанные факторы будут поддерживать котировки «Алросы», несмотря на то что в последние месяцы стоимость акций компании уже значительно возросла.

Лучше рынка торговались бумаги ТМК. Драйвером роста стало заявление ее вице-президента Владимира Шматовича о том, что после закрытия сделки на покупку 86,5% акций ПАО «ЧТПЗ» за 84,2 млрд руб. компания не будет проводить SPO на Мосбирже в ближайшее время, хотя это возможно позднее.

Во второй половине дня преобладают шансы повышения рынка. Целевой диапазон по закрытию для индекса Мосбиржи: 3760–3860 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 72,60–73,20 и 88,10–89,35 соответственно.



