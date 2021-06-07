К середине дня в понедельник ряд валют-аналогов рубля по развивающимся рынкам торговались в плюсе к доллару, однако на российском рынке инвесторы преимущественно откупали американскую валюту после ее коррекции ниже 73 руб. в конце прошедшей недели. При этом уже в утренние часы наблюдались попытки возврата пары доллар/рубль на уровень в 73 руб., однако рублю пока удалось отстоять данный рубеж.

На развивающихся рынках такие валюты, как турецкая лира, индонезийская рупия и мексиканское песо чувствовали себя весьма комфортно, укрепляясь к доллару на 0,2-0,6%. Совсем незначительное укрепление демонстрировала также индийская рупия, без изменений торговался бразильский реал. Необходимо отметить, что утренняя макростатистика из Китая в целом оказала нейтральное влияние на развивающиеся рынки. С одной стороны, данные по экспорту и импорту Китая оказались чуть хуже ожиданий рынка, с другой стороны – темпы роста (в особенности импорта) сохраняются на повышенных уровнях.

Против корзины основных мировых валют индекс доллара удерживает позиции выше важного уровня в 90 пунктов, занятого на прошлой неделе. К середине дня индекс торговался в небольшом плюсе, в том числе доллар укреплялся в паре с евро, позиции которого в том числе подкосило весьма неожиданное снижение производственных заказов в Германии за апрель.

В целом факторами поддержки для рубля по-прежнему остаются цены на нефть выше 70-71 долл. (за баррель марки Brent) и ожидаемая встреча президентов США и РФ. Также нельзя исключать, что серьезным фактором для снижения пары доллар/рубль ниже 73 руб. стало повышение спроса на рублевую ликвидность в рамках стартовавшего летом дивидендного периода российских компаний. В то же время в дальнейшем период дивидендов может стать источником давления на российскую валюту в ходе выплат по депозитарным распискам. В свою очередь, на глобальном рынке аппетит инвесторов к риску на текущей неделе будет во многом определяться данными по инфляции в США и итогами заседания ЕЦБ в четверг.