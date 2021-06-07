В лидерах роста к середине сессии были акции ТМК (+3,15%) и котировки ПИК (+2,61%). В лидерах снижения находились бумаги Полюса (-2,40%) и гдр TCS Group (-2,02%).

Акции золотодобытчиков в начале недели оставались под давлением вместе с котировками драгоценного металла, который, однако, отступил от краткосрочной поддержки 1870 долл/унц. Последнее указывает на неплохие шансы последующего возвращения к краткосрочному росту.

Акции ТМК при этом пытаются расти, несмотря на заявления менеджмента компании об отсутствии планов выплачивать квартальные дивиденды. Одним из основных приоритетов ТМК сейчас является снижение долга после приобретения группы ЧТПЗ.

С технической точки зрения акции ТМК в последнее время торгуются достаточно безыдейно, но при этом удерживают среднесрочную поддержку 70 руб, а ADX указывает на преобладание сил покупателей. Кроме того, у бумаг остается незакрытый апрельский гэп между 83,76 руб и 88,02 руб. Позитивный для “быков” сигнал поступит при закреплении выше сопротивления 79,50 руб – это вполне может стать предвестником возвращения к краткосрочному повышению и движения в район 88 руб. Закрепление ниже 70 руб, напротив, укажет на риски просадки как минимум к 65 руб. До преодоления уровней 70 руб или 79,50 руб можно делать ставки на движение внутри границ диапазона или быть вне рынка.