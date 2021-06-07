На утренних торгах рубль снижался из-за ухудшения внешнего фона, однако на старте основной сессии совершил рывок вверх, вновь переписав трехмесячный максимум благодаря восстановлению мировых рынков.

В начале дня глобальные площадки и нефтяные цены повышались, но утром стали сдавать позиции, увеличив потери после открытия европейских торгов. Однако вскоре произошел коррекционный отскок, вызвавший повышение рубля.

Давление на рынки оказали более слабые, чем ожидались, данные по торговому балансу Китая. Кроме того, с учетом насыщенной важными событиями недели многие инвесторы проявляют осторожность, воздерживаясь от активных действий или сокращая позиции в рисковых инструментах.

Развивающиеся валюты в понедельник торгуются разнонаправленно, некоторые испытали утром снижение из-за восходящего импульса доллара. После старта европейской сессии он сдал позиции, вернув многих представителей сектора на положительную территорию.

Российский долговой рынок вновь провалил попытку развернуться вверх. На открытии индекс гособлигаций RGBI в очередной раз обновил двухмесячный минимум, после чего восстановился, но затем снизился к новым минимумам.

Давление на ОФЗ продолжают оказывать ожидания повышения ключевой ставки на заседании Банка России, которое состоится в ближайшую пятницу. Перспективы ужесточение монетарной политики являются одним из главных факторов снижения облигаций.

Рубль продолжает в основном совершать разнонаправленные движения, хотя периодически незначительно обновляет трехмесячные вершины. Доллар приближается к важному уровню 72,5 руб., пробой которого может вызвать массовую ликвидацию позиций в американской валюте.

Во второй половине дня рубль вернулся в небольшой минус, хотя нефть и мировые рынки лишь ускорили рост. Таким образом, без существенного изменения внешней обстановки вряд ли рублю удастся развить более устойчивую тенденцию.

Нефть пытается вернуться к восходящей динамике

Поначалу нефть дорожала, котировки Brent вновь переписали двухлетний максимум, WTI впервые с конца 2018 г. достигли уровень $70. Затем нефтяные цены перешли к активному снижению. Сейчас Brent торгуется в небольшом плюсе около отметки $71,6.

Давление на нефть оказало ухудшение ситуации на мировых рынках, произошедшее в начале дня, а также восходящий импульс доллара. Однако вскоре он снизился, а биржевые площадки перешли к росту, что вызвало восстановление нефтяных котировок после их внутридневного снижения.

Доллар не смог развить восходящее движение

В начале сессии американская валюта испытала несколько просадок, которые быстро выкупались. Утром индекс доллара (DXY) устремился вверх, но затем резко сдал позиции, ускорив снижение в середине наших торгов. Сейчас DXY несет небольшие потери немного выше уровня 90 п.

Европейская валюта поначалу находилась под давлением, но после старта российской сессии резко отскочила от дневного минимума, усилив восходящую динамику в середине наших торгов. В данный момент пара EUR/USD торгуется в небольшом минусе около значения 1,216.

Техническая картина

Пара USD/RUB пробила уровень 73 руб. и приближается к сильной поддержке 72,5 руб. В случае закрытия дневной свечки под ней увеличится вероятность ускорения нисходящей динамки с промежуточной целью 72 руб.



