Мы считаем, что ключевая ставка будет повышена на 50 базисных пунктов на заседании в пятницу, 11 июня. За этим может последовать еще одно повышение на 50 базисных пунктов в июле. После чего ставка должна остаться неизменной до конца года.

Риторика ЦБ ужесточилась в последнее время в отсутствие признаков устойчивого замедления инфляции в мае. Хотя ключевая ставка уже находится в нейтральном диапазоне 5-6%, ЦБ по-прежнему считает политику мягкой. Зампред ЦБ Ксения Юдаева сказала, что на ближайшем заседании регулятор рассмотрит вопрос о повышении на 25–50 базисных пункта. Но мы склоняемся к более жесткому сценарию по нескольким причинам.

Во-первых, ЦБ отмечает, что инфляция сейчас больше обусловлена долгосрочными факторами, а не временными и в большей степени, чем это было в апреле. Апрельская инфляция составляет 5,5% годовых, сегодня выйдут новые данные – показатель, скорее всего, составит уже 5,8%.

Во-вторых, инфляционные ожидания населения находятся вблизи 4-летних максимумов – в мае они составили 11,3% на 12 месяцев вперед. Интересно, что в начале 2017 года, когда наблюдался сопоставимый уровень инфляционных ожиданий населения, ключевая ставка была на уровне 10% против текущих 5%. Так как ключевая ставка – вблизи исторических минимумов на фоне высоких инфляционных ожиданий, ЦБ РФ, скорее всего, решит сократить этот дисбаланс с учетом возможного раскручивания «инфляционной спирали».

В-третьих, согласно комментариям представителей Минфина/ЦБ, наблюдаются признаки перегрева экономики – она уже восстановилась до предковидных уровней. В этих условиях ЦБ, скорее всего, решит быстро вернуть ключевую ставку также к предковидному уровню (6% в марте 2020 года. Рынок процентных ставок закладывает повышение ключевой ставки на 50 базисных пунктов.

По нашим прогнозам, ключевая ставка может быть повышена еще на 50 базисных пунктов в июле, после чего до конца года она меняться не будет. Мы ждем, что к концу лета инфляция начнет замедляться, так как снизятся цены на продовольствие. Этому поспособствуют хороший урожай и значительное восстановление цепочек глобальных поставок.