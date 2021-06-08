Торговая неделя для российского рынка акций началась с незначительного роста. Индекс Мосбиржи вновь начал двигаться в сторону исторического максимума. На ключевых западных фондовых площадках наблюдалась нейтральная динамика.

Обращаем внимание на падение торговой активности. Обороты по акциям индекса Мосбиржи в понедельник составили всего 70 млрд руб. Вероятно, пониженные объемы торгов сохранятся до конца недели. Многие участники уже сформировали позиции и находятся в ожидании ключевых событий: пятничного заседания Банка России, а также заседания ФРС и встречи глав РФ и США в середине следующей недели.

Лучшую динамику среди отдельных секторов начал показывать сектор строительных компаний на фоне продления программы льготной ипотеки. Нефтегазовый индекс, являющийся лидером последних дней, в понедельник вырос на уровне с рынком.

Цены на нефть вчера выглядели стабильно. Котировки фьючерсов Brent остаются около $70–72. Это достаточно комфортные уровни для российских нефтяников, которые при сохранении подобной ценовой конъюнктуры имеют шансы на продолжение постепенного подъема. В частности, это касается акций Роснефти, Лукойла, а также Газпрома, выигрывающего от крайне благоприятной ситуации на рынке газа.

В индексе Мосбиржи в качестве следующего ориентира и уровня сопротивления выделяется район 3875–3895 п. Достигнуть его рынок может в ближайшее время при условии сохранения стабильного фона. Что касается ключевых поддержек, то они расположены на 3720 п. и в районе 3600 п.

Конкретно сегодня утренний фон пока не располагает к активным покупкам, так как наблюдается снижение цен на нефть. Пока это лишь локальный откат по Brent, так что и активную волну распродаж вряд ли увидим.

Инфляция намекает

По данным Росстата, инфляция в России впервые за 4,5 года превысила 6% в годовом выражении. Рост цен традиционно является негативным фактором для рынка акций и облигаций. На запланированном в пятницу заседании Банка России видим высокую вероятность повышения ключевой ставки не на стандартные 0,25 п.п., а двойным шагом — сразу до 5,5% с текущих 5,0%. Регулятор может принять такое решение как раз на основе высоких темпов инфляции, а также с учетом устойчивого восстановления экономики.

Ужесточение ДКП во многом уже заложено в оценку российского долгового рынка. Участники заранее учли такую перспективу, так что всплеска волатильности в бондах и рубле в пятницу можно будет избежать. Что касается акций, то нужно будет смотреть в моменте на степень перегретости рынка, а также на комментарии регулятора.

На заседании 23 июля ставка может быть вновь повышена, если не появится четких признаков замедления инфляции.

В фокусе

∙ Лензолото-ао (+32,8%), Лензолото-ап (+12,8%). Продолжение ралли в акциях продолжает вызывать удивление, учитывая пятничный рост на 40%. Объявленные высокие дивиденды — разовое событие, после чего баланс компании опустеет. На балансе сейчас 23 млрд руб. денежных средств. Дивиденды составят 18,6 млрд руб. При этом капитализация сейча около 42 млрд руб. Сам Полюс ранее отмечал, что после распределения полученных дивидендов ПАО Лензолотом средств от сделки по продажи «дочки» ЗДК Лензолото компания может быть ликвидирована.

Текущая ситуация оценивается в качестве неэффективности рынка, которую ранее мы уже видели в ряде эмитентов. Обращаю внимание, что вчера прошел оборот почти в 1,5 млрд руб. Акции Лензолото превратились в спекулятивный инструмент, оценка которого не привязана к фундаментально справедливым значениям. Покупать их не рекомендуется из-за рисков сильного снижения.

∙ ПИК (+3%), ЛСР (+1,9%), Эталон (+3,6%), Самолет (+0,6%). Акции сектора продолжают отыгрывать позитивный эффект от решения по продлению программы льготной ипотеки еще на 1 год. Это сгладит эффект для отрасли от потенциального спада спроса населения на ипотечные продукты после 1 июля 2021 г. и поддержит цены на недвижимость, не позволив им существенно снизиться.

Среди компаний сектора чрезмерно перегретыми выглядят акции ПИКа, выросшие почти на 90% с начала года. 83% прибавили бумаги Самолета. Котировки ЛСР и Группы Эталон в это же время торгуются чуть ниже уровня начала года.

∙ ТМК (+3,4%). Вице-президент ТМК Владимир Шматович рассказал, что компания не намерена уходить с МосБиржи. Это позитивная новость, ведь free-float составляет всего 4,4% и подобные риски имели место. Тем не менее каких-то краткосрочных идей в бумагах не выделяем. Дивидендные перспективы компании остаются непонятными, ТМК в первую очередь будет сфокусирована на сокращении долга после покупки ЧТПЗ.

Сегодня компания отчитается за I квартал по МСФО. Это один из последних крупных эмитентов, отчитывающихся за первые три месяца года.

∙ АЛРОСА (+3,1%). Накануне были переписаны исторические максимумы. Бумаги поддерживают ожидания высоких дивидендов и роста цен на алмазы. Акции выглядят перегретыми, потенциал для положительной переоценки на среднесрочном горизонте выглядит ограниченным.

∙ Энел Россия (+3%). В акциях была пройдена верхняя граница локального боковика, что спровоцировало ускорение покупок. В ближайшие месяцы сдержанные ожидания по бумагам. Фактор ранее перенесенных дивидендов и отложенные во времени драйверы (большой капекс и запуск проектов ВИЭ) могут сдержать приток инвесторов. Широкая фаза консолидации в ближайшие месяцы — базовый сценарий.

∙ Норникель (-0,6%), РУСАЛ (-0,2%). РУСАЛ планирует принять участие в buyback Норникеля, сообщил Интерфакс со ссылкой на директора по стратегии и связям с инвесторами компании Олега Мухамедшина. Таким образом коэффициент выкупа акций ГМК может быть достаточно низким. Цена выкупа 27 780 руб. предполагает премию к рыночной цене в 5,8%.

Если в выкупе Норникеля примет участие РУСАЛ и примерно 1/3 free-float, то коэффициент составит 8,5%. Если к ним присоединиться и Интеррос, то выкупить при таком сценарии могут лишь 4,5%. Позиция компании Интеррос пока под вопросом, но можно отметить, что ее участие было бы логичным, ведь в противном случае дифференциал между долями двух мажоритариев вырастет в пользу Интерроса.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,05%, нефть Brent в минусе на 0,9% и находится около уровня $70,9.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия понедельника.



