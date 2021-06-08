Вчерашний день опять можно занести в актив российскому рынку акций. Несмотря на перегретость и невнятный внешний фон, Индекс Мосбиржи сумел прибавить по итогам основной сессии 0,4%, чему во многом способствовал небольшой рост нефти во второй половине дня.

Но рост не был однородным. Продолжает удивлять «Роснефть», упавшая на 0,9% на дорогой нефти. Не исключено, что какой-то крупный инвестор потихоньку выходит из бумаги.

Сильнее рынка торговались Сбербанк и Мосбиржа. Эти бумаги стоит оставлять в портфелях, поскольку они станут одними из бенефициаров повышения ключевой ставки Банка России за счет роста процентных доходов. Скорее всего, регулятор увеличит ставку сразу на 0,5 п.п. для борьбы с инфляцией. Но победить рост цен вряд ли получится из-за подорожания всех сырьевых активов.

По-прежнему рекомендуем держать «Газпромнефть» и «НоваТЭК». С большой вероятностью мы в ближайшее время увидим еще один забег котировок нефти, возможно даже в район 75 долларов за баррель. Там спекулятивную прибыль по нефтянке стоит фиксировать.

В целом же внешний фон сегодня не радостный. Американские фьючерсы торгуются около вчерашнего закрытия, в минусе промышленные и драгоценные металлы, 0,7% теряет нефть, уйдя в район 71 доллар. Правда, ранее утром просадка по нефти была большей. Не исключено, что во второй половине дня нефть вновь подрастет и вытянет вверх российский рынок акций.

Хочется предостеречь от новых среднесрочных покупок. Рынок сейчас перекуплен, небольшая коррекция может начаться в любой момент.

Рубль в паре с долларом продолжает оставаться под отметкой 73. Вчера утром непродолжительное время наблюдался повышенный спрос на валюту, но он быстро сошел на нет. Считаем, что решение ЦБ о повышении ставки на 0,5 п.п. уже заложено в цены рубля и ОФЗ. Других же драйверов роста российской валюты пока нет.

Любой внутренний или внешний негатив вновь приведет к ослаблению курса рубля, поэтому покупать рубль против доллара не рекомендуем даже спекулятивно. Лучше дождаться разворота вверх пары доллар-рубль и встать по ней в среднесрочный лонг.



