По итогам торгов в понедельник рубль остался на уровне 72,8 за доллар и подешевел к евро до 88,8 (-0,3%). Умеренное давление на российскую валюту оказало снижение нефтяных цен на 0,6%. Валюты развивающихся стран вчера преимущественно дорожали. Индекс валют развивающихся стран прибавил 0,2% за счет укрепления мексиканского песо на 0,8%, турецкой лиры на 0,6%, индийской рупии на 0,3%. Доллар ослаб к евро и британскому фунту на 0,2% на ожиданиях ускорения инфляции в США. Министр финансов США Джанет Йеллен сказала в интервью в воскресенье, что принятие программ поддержки экономики, предложенных Джо Байденом на 4 трлн долл будет позитивно для экономики, даже если это приведет к усилению инфляции и росту процентных ставок в США. Данные по инфляции в США за май выйдут в четверг. Большинство аналитиков, опрошенных Trading Economics, ожидает ускорение инфляции в США в мае до 4,7% по сравнению с 4,2% в апреле. Если прогноз оправдается и комментарии ФРС останутся лояльными к инфляции, то умеренное ослабление доллара к мировым валютам может продолжится.

Для российской валюты внешний фон сегодня складывается нейтрально. Ожидаем, что сегодня рубль останется ниже отметки 73,0 за доллар.



