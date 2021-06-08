Акции США немного снизились на фоне того, как инвесторы пытались оценить риски инфляции и потенциальное влияние минимального корпоративного налога, утвержденного Большой семеркой, который может позволить иностранным правительствам взимать сборы с крупных американских компаний. Индексы S&P 500 (-0.1%) и Dow Jones (-0.4%) снизились после попытки подъема в начале сессии к историческим максимумам, хотя Nasdaq 100 в итоге вырос на +0.2% на фоне роста Biogen (+38.3%) после того, как ее лекарство от болезни Альцгеймера было одобрено FDA, что также подняло акции других биотехнологических компаний. Еще больше прибавил индекс компаний малой и средней капитализации Russell 2000 (+1.4%). Казначейские облигации США упали, подняв доходность 10-летних бумаг примерно до 1.57%. Доллар упал против всех валют G-10. Нефть снизилась, а Золото выросло. Откат в акциях произошел из-за недавних данных, включая пятничный отчет о занятости, который, похоже, подтвердил мягкую позицию ФРС в отношении денежно-кредитной политики. Инвесторы пытаются найти баланс между потенциалом роста процентных ставок и возможностью не упустить ралли, вызванное масштабным государственным стимулированием. Отчет по индексу потребительских цен США, который должен быть опубликован в четверг, станет одним из последних основных экономических индикаторов, опубликованных перед решением ФРС по ставке в конце этого месяца.

Препарат от компании Biogen для лечения болезни Альцгеймера, Адухельм (‘Aduhelm’), получил одобрение в США. По словам Biogen и партнера Eisai, спорная терапия будет стоить $56,000 в год и является первым подобным разрешением FDA для лечения болезни мозга с 2003 года. Biogen взлетел на +64%, закончив день +38.3%, в то время как ADR Eisai выросли на +75%. Однако долгожданный вердикт, несомненно, будет тщательно изучен, и Biogen все равно потребуется провести дополнительные исследования, чтобы убедить рынок в преимуществах своего препарата.

Спрос на обратное репо с ФРС вырос до рекордных $486.1 млрд. 46 контрагентов оставляют в ФРС свои деньги на ночь, несмотря на нулевую доходность. Деньги должны продолжить поступать и далее, учитывая регулярный приток платежей по телу кредита и процентам от предприятий с госучастием, а также из-за того, что банки сокращают свои балансы для целей регулирования перед концом квартала.