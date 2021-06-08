Статистика по импорту КНР затормозила нефтяное ралли
В понедельник цены на нефть корректировались после мощного пятидневного ралли на прошлой неделе. Стимулом к распродажам выступила слабая статистика из Китая. Импорт нефти в Китай по итогам мая оказался на 5-месячном минимуме 9,69 млн б/с против апрельских 9,86 млн б/с. Снижение относительно мая 2020 г. оказалось на уровне 14,6%, что частично объясняется высокой базой прошлого года, когда Китай активно закупал нефть для стратегических резервов по низким ценам. В совокупности за 5 месяцев 2021 г. рост импорта составил 2,3%.
Замедление импорта в крупнейшей экономике Азии может объясняться сочетанием всплеска COVID-19 в азиатских странах и высоких нефтяных цен. Располагая большими накопленными запасами нефти китайские НПЗ имеют возможность сокращать импорт в условиях цены на Brent выше $65 за баррель. Если эта гипотеза подтвердится, то китайские запасы нефти могут сократиться второй месяц подряд.
Генсекретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на Международном нефтяном саммите в Нигерии выразил оптимизм в отношении дальнейшего снижения запасов в мире. По его словам, запасы в развитых странах по итогам апреля сократились на 6,9 млн баррелей и оказались на 160 млн баррелей ниже, чем год назад. «Мы ожидаем дальнейшего снижения в ближайшие месяцы», — цитирует Баркиндо Reuters. По словам генсека, ОПЕК+ в апреле исполнила сделку на 114%.
Фьючерсы на Brent закрыли торги в понедельник на уровне $71,5 за баррель и сегодня с утра продолжают снижаться. Потенциал коррекции достигает отметки $70, после чего покупатели могут перехватить инициативу. Серьезных негативных драйверов пока нет, так что сентимент может оставаться позитивным. При этом в четверг ожидается очередной раунд переговоров между США и Ираном, который может принести больше конкретики по поводу восстановления ядерной сделки и снятия санкций с иранского нефтегазового сектора.
Сегодня поздно вечером оценку запасов нефти в США опубликует API.
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