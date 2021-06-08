В мае, как и месяцем ранее, существенный вклад в инфляцию внесло быстрое повышение цен на основные виды продовольствия, а также на ряд непродовольственных товаров и услуг. Мы полагаем, что основной причиной повышения внутренних цен является рост мировых цен на отдельные виды сырья, продовольствие, а также ряд товаров с высокой добавленной стоимостью. Так, по сравнению с летом прошлого года цены на нефть увеличились на 66%, алюминий подорожал на 54%, медь – на 70%, никель – на 41%, уголь – на 112%, хлопок – на 35%, пиломатериалы – на 193%. В свою очередь, по данным ФАО, в мае продовольствие подорожало на 4,8% месяц к месяцу, а год к году цены на продукты увеличились на 39,7%. Среди главных причин роста цен на глобальных рынках можно выделить снижение производства во многих странах (в том числе на фоне связанных с пандемией коронавируса ограничений), повсеместные разрывы производственных цепочек, а также серьезные перебои с логистикой. В краткосрочной перспективе мы ожидаем сохранения относительно высоких темпов роста цен на ряд продовольственных и непродовольственных товаров. Однако затем последствия негативных шоков предложения будут преодолены, а производственные и логистические цепочки восстановлены. Это приведет к снижению инфляционного давления извне, что позитивно отразится на динамике цен в нашей стране. Согласно нашим расчетам, в июле годовая инфляция достигнет локального максимума на уровне 6,2–6,3%, а затем умеренно снизится в результате поступления на рынок продукции нового урожая. При этом мы ожидаем существенного снижения годовой инфляции в ноябре–декабре за счет так называемого эффекта высокой базы прошлого года.