Темпы роста цен на нефть немного замедлились, хотя Brent удерживается около 71 долл./барр. Статус Китая как основного потребителя сырья остается крепким, несмотря на снижение импорта за май. Мы считаем, что что в случае сильных данных по запасам от Минэнерго США (начнут отражать старт автомобильного сезона) и улучшенных оценок по спросу на нефть от отраслевых агентств МЭА и ОПЕК, нефть может получить импульс к росту в 75+ долл./барр.