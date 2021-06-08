Вчерашние статданные о росте потребительских цен в мае лишили нас интриги на предстоящее заседание Банка России – годовая оценка инфляции достигла 6.02% г/г, заметно превысив индикатив по недельным данным. В таких обстоятельствах повышение ключевой ставки на 50 бп – чуть ли не единственный доступный вариант. Вопрос, верный он или нет, стоит оставить для истории (или, точнее, для 2022 года), особенно в свете повышенного делового оптимизма в ряде отраслей, ориентированных на конечного потребителя. Соответственно, мы пересматриваем наш прогноз на пятничное заседание с +25 бп до +50 бп, оставляя дальнейшую траекторию под пересмотром.

Наибольшую настороженность в составе опубликованных данных у нас вызывает очередное ускорение роста цен в «базовых» категориях потребления – продукты питания без учета плодоовощной продукции возобновили рост цен (7.6% г/г против 7.4% в марте и 7.1% в апреле), непродовольственные товары без бензина и табака ускорились до 6.5% г/г (против 5.9% г/г в марте и 6.1% в апреле). Единственной категорией потребления, показавшей ценовую стабильность, остались услуги (3.3% г/г), однако догоняющий рост за пределом периметра регулирования в условиях повышенных инфляционных ожиданий может занять непродолжительное время.



