После закрытия вблизи максимумов в пятницу основные индексы немного скорректировались в понедельник на фоне усиления опасения более раннего поднятия ставок в США. Возвратившись со встречи финансовых министров G7 в Лондоне, Джанет Йеллен в эфире Bloomberg News заявила о необходимости реализовать инфраструктурный план президента Байдена, даже если это приведёт к росту инфляции в 2022 г. и соответствующим более высоким ставкам.

Надо отметить, что объемы торгов в понедельник были необычно низкими (на 54% меньше 30-дневного среднего уровня). Самый низкий объем торгов с середины февраля. Это может быть подтверждением начала активного сезона отпусков.

Глава Boeing Дэйв Калхун, выступая на конференции AllianceBernstein заявил, что из-за гораздо более быстрого восстановления спроса на авиаперевозки этим летом в индустрии может возникнуть дефицит. Также, согласно позитивному взгляду CEO Boeing, объемы авиаперевозок могут восстановиться к близкому уровню до пандемии уже к концу 2022 г. Этот прогноз включает международные перевозки. Свой прогноз Калхун обосновывает успешными результатами массовой вакцинации населения, которые уже можно заметить в ряде стран.

По нашим оценкам, это умеренно позитивная новость. Действительно, успешная вакцинация населения выглядит фактором, способным окончательно победить пандемию и, соответственно, вернуть людей к обычной жизнедеятельности гораздо раньше текущих предположений на рынке. Основная преграда в неравномерном процессе вакцинации. В Европе всё ещё вакцинировано только треть населения. Также сохраняются опасения относительно мутации вируса и продолжительности действия вакцин. На наш взгляд, акции компаний из авиаотрасли в полной мере отражают позитивные настроения относительно завершения эпидемии.

Основатель Amazon Джефф Безос вместе со своим братом Марком могут стать участниками первого космического полёта на ракете, произведённой другой своей компанией Blue Origin. Они присоединятся к победителю аукциона за место на космическом аппарате. Безос отметил, что он мечтал о космическом полёте с 5-летнего возраста.

По нашим оценкам, это умеренно негативная новость. Безос неожиданно ушёл с поста главы Amazon месяц назад, но всё ещё является важной фигурой для компании. Данная новость подтверждает сильную увлеченность Джеффа своим космическим детищем.



