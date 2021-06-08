Рубль укрепляется вместе с другими сырьевыми валютами
На прошедшей неделе сырьевые активы и основные фондовые индексы, за исключением азиатских, продолжили рост. Индекс Bloomberg Commodities за неделю вырос 2,0%, при этом лидером роста оказались сельскохозяйственные и энергетические товары. Цветные металлы завершили неделю снижением под влиянием данных по рынку труда США, которые вышли несколько хуже прогнозов, и снижения импорта меди Китаем.
Опубликованные Росстатом в понедельник 7 июня данные по российской инфляции (0,74% м/м, 6,0% г/г) оказались выше не только ожиданий экспертов, но и оперативных данных Росстата (0,61% м/м). Это, похоже, ставит точку в дискуссии о шаге повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 11 июня и говорит о том, что рост составит не менее 0,5 п.п. Кроме того, данные по инфляции усиливают ожидания рынка по решению регулятора повысить ставку еще на 0,5 п.п. на последнем заседании перед летним перерывом.
При этом долгосрочный уровень ожиданий по ключевой ставке, исходя из кривой свопов, почти не меняется и остается на уровне ниже 7%. Несмотря на рост ставок по ОФЗ, их уровень все равно остается на близком к минимальным уровням с 2008 г. и обуславливает сохранение высокой активности на долговом рынке не только корпораций, но и Минфина, который на прошедшей неделе разместил бумаг на 60 млрд руб.
Рубль вместе с другими сырьевыми валютами укрепился и преодолел отметку 73 руб./долл. При этом едва ли он пробьет долгосрочный уровень сопротивления 72,5 рублей за доллар до окончания двусторонней встречи Байдена и Путина. Индекс доллара (DXY) остался вблизи уровня 90 п.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210608/833881669.html