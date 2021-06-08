Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль быстро восстановился благодаря улучшению ситуации на мировых рынках. Затем произошла кратковременная просадка, но после старта основной сессии рубль ускорил рост, вновь переписав двухмесячный максимум к бивалютной корзине.

Глобальные площадки поначалу росли, но вскоре стали сдавать позиции. Нефть с открытия вторника устремилась вниз. Давление на рынки оказали данные о падении ВВП Японии в I квартале, хотя оно оказалось не столь сильным, как прогнозировалось. Кроме того, объем промышленного производства в Германии неожиданно снизился. Однако днем вышла более позитивная статистика по экономике ЕС, что способствовало улучшению внешнего фона.

Развивающиеся валюты демонстрируют нисходящую динамику из-за планомерного восстановления доллара. Правда, утром он испытал несколько просадок, что улучшило ситуацию в секторе. Однако некоторые представители остаются в ощутимом минусе.

Российский долговой рынок сохраняет устойчивую негативную динамику. Индекс гособлигаций RGBI снижается восьмую сессию подряд, в очередной раз обновив двухмесячный минимум.

Рубль нашел в себе силы развить восходящее движение несмотря на слабость нефти и развивающихся валют. Доллар пробивает ключевой уровень 72,5 руб., что увеличивает вероятность продолжения активного снижения с промежуточной целью в районе 72 руб.

Нефть остается под давлением

В начале дня нефть активно снижалась, перейдя утром к коррекционным попыткам. На открытии европейской сессии котировки совершили рывок вверх, но быстро вернулись к дневному минимуму. Сейчас Brent теряет 0,4% вблизи уровня $71,2.

Давление на нефтяные цены продолжают оказывать слабые данные по импорту нефти Китаем, опубликованные вчера. В мае показатель снизился почти на 15% в годовом выражении. К этому добавляются существенное снижение ВВП Японии и негативная статистика по некоторым крупным экономикам ЕС, что в целом создает угрозу для роста спроса на нефть.

На этом фоне важную роль в дальнейшей динамике нефтяного рынка способны сыграть очередные отраслевые данные. Сегодня в 23:30 МСК выйдет отчет Американского института нефти, а завтра в 17:30 — Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 3,6 млн барр. и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 2,5 млн барр.

Доллар пытается развить восстановление

Американская валюта во вторник демонстрирует восходящую динамику, ускорив рост на старте европейской сессии. Затем началась умеренная коррекция, в данный момент индекс доллара (DXY) торгуется в небольшом плюсе немного выше уровня 90 п.

Европейская валюта с начала дня сдает позиции, резко снизившись после открытия у нас основных торгов. Однако вскоре пара EUR/USD перешла к восстановлению, находясь сейчас в небольшом минусе около значения 1,218.

Техническая картина

Пара USD/RUB пробивает сильную поддержку 72,5, и промежуточной целью нисходящего движения может выступить уровень 72 руб. Отменой этого сценария будет подъем котировок выше промежуточного сопротивления 73, 06 руб.



