По итогам вторника европейский фондовый рынок показал преимущественно положительную динамику, однако слабые данные по объёму выпуска в промышленности Германии и сомнения, что Великобритания снимет ограничения из-за COVID в июне ограничивали рост.

Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся ростом на 0,1%, британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,25%, германский DAX просел на 0,23%, французский CAC 40 прибавил 0,11%.

Оценка снижения ВВП еврозоны в первом квартале было пересмотрена до 0,3% с 1,6%. Аналитики не ожидали пересмотра показателя.

Согласно данным Федерального статистического управления Германии, объем промышленного производства в стране в апреле сократился на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем ожидали роста на 0,5%. Кроме того, стало известно, что Всемирный банк улучшил свой прогноз роста мирового ВВП в текущем году. Согласно июньскому обзору "Перспективы мировой экономики", мировой ВВП в 2021 году увеличится на 5,6%, что станет самыми высокими темпами роста за 80 лет.

Динамика американского фондового рынка была неоднозначной. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq вырос на 0,31%, Dow закрылся на 0,09% ниже нулевой отметки, а S&P500 прибавил 0,02%. Сенат во вторник принял Закон США об инновациях и конкуренции-законопроект на 250 миллиардов долларов, направленный на противодействие технологическим амбициям Китая. Президент США Байден также призвал сенаторов продолжить переговоры по сделке по инфраструктуре, переговоры по которой были приостановлены.

Количество открытых вакансий в США в апреле выросло на 1 млн и составило 9,286 млн, что стало максимальным значением с декабря 2000 года. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 8,3 млн. Стоимость акций Boeing Co. увеличилась на 0,1% на новостях о заключении соглашения с Southwest об увеличении заказа самолетов 737 MAX 7 на 34 штуки — до 234 единиц.

Капитализация Philip Morris International сократилась на 2,3%. Производитель табака подтвердил свой годовой прогноз, однако сообщил, что власти Саудовской Аравии отклонили жалобу местных дистрибьютеров Philip Morris, которые выступили против уплаты дополнительных пошлин. По оценке компании, это решение может привести к сокращению ее годовой чистой прибыли на $0,18 на акцию.

В среду свои финансовые результаты опубликуют GameStop, Campbell Soup. В целом для американского рынка пока наступила небольшая передышка: драйверов движения рынка пока нет, а участники рынка ждут от Байдена согласования с Конгрессом масштабных стимулов.