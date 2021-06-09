Биткоин упал до двухнедельного минимума, в то время как акции США закрылись чуть ниже исторических максимумов. Индекс S&P 500 закрылся менее чем на 6 пунктов ниже рекордного уровня закрытия 7 мая, чему способствовали акции технологических компаний. US Treasuries выросли, снизив доходность 10-летних облигаций более чем на 3 бп до месячного минимума 1.53% с фокусом на данные по инфляции в четверг, которые могут дать ключ к разгадке того, насколько ФРС может отложить начало сворачивания стимулов. USD вырос против большинства валют G-10, а NZD среди них был самым слабым. Нефть выросла, а золото немного отступило. «Если посмотреть по сторонам, все стало еще дороже», — сказал Брайан Уолш-младший, старший финансовый советник Walsh & Nicholson Financial Group. «Это то, что мы видим, но ФРС продолжает говорить, что они собираются держать процентные ставки на низком уровне, независимо от поступающих данных по инфляции. Вы можете только верить им на слово, и я думаю, что инвесторы делают именно это.»

Биткоин во вторник упал на —2.4% до $33,630, теряя в процессе торгов почти —10%. Аналитики указывают на технический сбой, а также на возврат выкупа за Colonial Pipeline как свидетельство того, что криптовалюта на самом деле не находится вне контроля правительства. Более широкий индекс Bloomberg Galaxy Crypto Index упал на —15%. Тем временем MicroStrategy увеличила объем размещения облигаций «мусорного» рейтинга, которые предназначены для финансирования дальнейших покупок биткойнов. По словам источников, всего планируется разместить бондов на $500 млн.

Тарифное перемирие между США и ЕС. Согласно проекту документа, лидеры ЕС и Байден обязуются положить конец острым торговым баталиям, когда встретятся на следующей неделе, и пообещают до конца года отменить пошлины, связанные со сталью и алюминиевым конфликтом. Союзники также намерены согласиться до 11 июля разрешить продолжающийся почти два десятилетия авиационный диспут, связанный с незаконной правительственной помощью, предоставленной Boeing и Airbus.